Dr. Mario World تصدر على الهواتف الذكية صيف العام القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة ننتندو اليابانية عن شراكة جديدة مع شركة LINE الشهيرة بتطبيق المراسلة الخاص بها، و ذلك من أجل التطوير المشترك و إدارة لعبة Dr. Mario World للأجهزة الذكية.

Dr. Mario World ستصدر للأجهزة الذكية صيف العام القادم و ستكون لعبة مجانية مع محتويات قابلة للشراء داخل التطبيق، هذا يحصل للمرة الأولى على الإطلاق لشخصية سوبر ماريو حيث كانت ننتندو تفضل النموذج المدفوع إلا أن السوق فرض توجهه على ما يبدو فيما يتعلق بالأجهزة الذكية.

هذه اللعبة هي ثاني ألعاب سوبر ماريو للأجهزة الذكية بعد Super Mario Run، و يُذكر أن Mario Kart Tour قادمة أيضاً للأجهزة الذكية في العام الحالي.