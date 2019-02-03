جهاز سوني المنزلي Playstation 4 شحن أكثر من 94.2 مليون وحدة

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فاطمة أيت طالب - دبي - تمكن جهاز سوني المنزلي من شحن 8.1 مليون وحدة في الربع الأخير من العام الماضي 2018، و بذلك فإن الجهاز الأكثر نجاحاً هذا الجيل من الأجهزة المنزلية قد شحن 94.2 مليون وحدة منذ صدوره في نوفمبر 2013 حتى الآن.
عودة كبيرة و ضخمة لعملاق الأجهزة المنزلية البلايستيشن بعد تراجع ملحوظ في الجيل الماضي، البلايستيشن4 بات قريبا جدا من التفوق على إجمالي مبيعات البلايستيشن الأول و تجاوز حاجز 100 مليون وحدة، و يبقى بعد ذلك الإنجاز الأكبر و الأصعب في الوصول إلى الجهاز التاريخي البلايستيشن الثاني و الذي باع أكثر من 150 مليون وحدة حول العالم.
يُذكر بأن مبيعات الجهاز المباشرة إلى الزبائن قد فاقت 91 مليون جهاز إلى الآن.
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