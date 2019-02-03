تكنولوجيا: لو بتفكر تلعبها.. تعرف على متطلبات تشغيل DiRT Rally 2.0 على الكمبيوتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Codemasters المطورة للعبة السباقات الشهيرة DiRT Rally عن متطلبات نظام الكمبيوتر الشخصى الرسمية لإصدار DiRT Rally 2.0، وذلك عبر الصفحة الرسمية لها على متجر Steam، ومن المنتظر أن ينتقل هذا الجزء إلى 6أماكن مختلفة للسباقات حول العالم، ويحمل معه العديد من السيارات الجديدة، وأنظمة لعبة متعددة لتحصل على تجربة واقعية وأكثر من رائعة متطلبات تشغيل لعبة DiRT Rally 2.0: متطلبات تشغيل لعبة DiRT Rally 2.0: *الحد الأدنى لمتطلبات تشغيل اللعبة: - نظام التشغيل: ويندوز 7/8/10. المعالج: AMD FX4300 | Intel Core i3 2130 الذاكرة العشوائية: 8 جيجا بايت بطاقة الرسوميات: AMD HD7750 | NVIDIA GTX650Ti إصدار DirectX: نسخة Version 11 المساحة الفارغة على القرص الصلب: 50 جيجابايت. *المتطلبات الموصى بها لتشغيل اللعبة: *المتطلبات الموصى بها لتشغيل اللعبة: - نظام التشغيل: ويندوز 7/8/10. المعالج: AMD Ryzen 5 2600X | Intel Core i5 8600K الذاكرة العشوائية: 8 جيجابايت بطاقات الرسوميات: AMD RX Vega 56 | NVIDIA GTX 1070 إصدار DirectX: نسخة Version 11. المساحة الخالية على القرص الصلب: 50 جيجابايت.

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