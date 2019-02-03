تكنولوجيا: علماء يطورون جهاز ذكى جديد يمكنه قياس المعدلات الحيوية بجسم الانسان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور أحد العلماء فى مجال الطب الرقمى، تقنية جديد تساعد على تتبع نسب السكر فى الدم، وخاصة بالنسبة للكثير من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى، فهم أكثر من ينشغلون بهذا الامر.
وقال" آرون نوينشتاين"، أحد مسئولى قسم الطب فى جامعة كاليفورنيا ومدير المعلوماتية السريرية فى مركز UCSF للإبداع الصحى الرقمى، أن تلك التقنية ستكون أرخص وأكثر سهولة من ذى قبل، ومن المرجح أن تصبح أكثر ذكاء بفضل التعاون بين شركات الأجهزة والشركات التقنية مثل ألف بت أو أبل.
وتنبأ نوينشتاين أنه بحلول عام 2025، سيتتبع كل من يعانى من مرض السكر، نسبة سكر فى دمائهم من خلال أجهزة مرتبقبة تسمى "أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة".
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