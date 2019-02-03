شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحذرون من قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعى على تعديل الصور والفيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تقنيات الذكاء الاصطناعى المتعلقة بتعديل الصور ومقاطع الفيديو باحترافية ودقة عالية، الكثير من القلق لمستخدمى مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، إذ وصفها البعض بكونها "خطيرة" وآخرون بـ"كارثة".

ووفقاً لقناة CNN الامريكية، فقد حذر الخبراء من تقنيات الذكاء الاصطناعى، لما لها من قدرات هائلة، كما تحدثوا عن مدى خطورتها على البشر إذا ما استخدمت بشكل خاطئ.

إذ تسمح هذه النوعية من التقنيات، مثل تقنية التعلم العميق، والتى تعد هى الأحدث فى عالم الذكاء الاصطناعى AI، لأجهزة الكمبيوتر وليس البشر بأن تقوم بالعمل الشاق للتلاعب بالصور ومقاطع الفيديو بسرعة واحترافية كبيرة.