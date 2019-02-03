شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحذرون من خطورة شبكات الجيل الخامس 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل بدء تنفيذ بروتوكول شبكات الجيل الخامس 5G المتطورة كشفت مجموعة من الباحثين عن ضعف شديد فى الشبكة يسمح بالتجسس على البيانات عبر موجات الأثير.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى فكشفت ورقة بحثية قام بها باحثون من جامعة برلين التقنية، أوضح خلالها كل من ETH Zurich وSINTEF Digital Norway تفاصيل التهديد بالخصوصية من خلال شبكة 5G، حيث تؤثر الثغرة الأمنية على المصادقة واتفاقية المفتاح (AKA) التى تضمن اتصال هاتفك بأمان مع الشبكات الخلوية.

وتسمح الثغرة الأمنية للقراصنة أو لصوص البيانات بسرقة المعلومات من موجات 5G مثل عدد المكالمات التى تم إجراؤها والرسائل النصية المرسلة وما إلى ذلك، وعلى الرغم من أن الباحثين قاموا باختبار التهديد على شبكة 4G موجودة، يمكن أن تنطبق الهجمات على شبكات 5G بمجرد توفرها، إلا أن التهديد يتعارض مع الحماية التى كان من المفترض أن توفرها شركة 5G ضد هوية المشتركين للهواتف المحمولة أو IMSI التى تنتحل شخصية أبراج الخلايا للتجسس على الهواتف ذات الوصلات القديمة. ومع اكتشاف الضعف قبل بدء نفاذ البروتوكول.

ويمكن للباحثين إصلاح الثغرة، حيث من المقرر أن يتم طرح الجيل الخامس فى نهاية عام 2019.