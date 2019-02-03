تيليجرام تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيقها يسمح بتخصيص خلفيات…

أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليجرام يوم الجمعة عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقها، يركز على بعض الأمور الجمالية للمحادثات، وذلك بعد أسبوع من إطلاق تحديث جاء بعدد من المزايا الجديدة، بما في ذلك منح مشرفي المجموعات المزيد من الضوابط على ما يُنشر فيها.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: “لا يمكن أن تكون الدردشة مملةً إذا كان لديك خلفية دردشة رائعة حقًا. سيضمن تحديث اليوم الحصول على واحدة”. وأضافت أنه أصبح بالإمكان البحث في الويب للعثور على خلفيات شاشة للدردشات، مع إضافة التأثيرات ثم مشاركة تلك الخلفيات مع الأصدقاء عن طريق رابط.

وفي منشور على مدونتها، قالت تيليجرام إن خلفيات الشاشة الخاصة بها أصبحت تدعم تأثيرات مثل جعلها تتحرك وفق حركة الهاتف والضبابية. كما يمكن اختيار أي لون كخلفية شاشة، ثم إضافة أنماط وتغيير كثافتها.

وأضافت الشركة أنه؛ كما في السابق، يمكن للمستخدمين إعداد أي صورة من الاستديو كخلفية شاشة للمحادثات، وعلى نظام أندرويد يمكن تحرير الصور عن طريق محرر الصور المدمج.

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وفي حال وجد المستخدم خلفية شاشة يعتقد أنها جديرة بالمشاركة، فأصبح بالإمكان مشاركتها مع العائلة والأصدقاء عن طريق رابط، كما يمكن البحث عن أفضل الخلفيات في الويب، وذلك بحسب اللون أو الكلمات المفتاحية.

يُشار إلى أن تحديث الأسبوع الماضي أتاح لمشرفي المجموعات منع المستخدمين الآخرين من نشر أي شيء حتى الرسائل، أو استطلاعات الرأي، أو الروابط المضمنة، أو إضافة مستخدمين آخرين، أو تثبيت الرسائل، أو تغيير معلومات الدردشة. وإلى جانب زيادة ضوابط المجموعات، قالت تيليجرام إنه أصبح بالإمكان إنشاء مجموعات تضم حتى 200,000 عضو، أي أنها ضاعفت العدد المسموح به من 100,000.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بتيليجرام.