مؤتمر ستيب يعود في دورته السابعة إلى مدينة دبي للإنترنت

دبي - الخليج 365 :

مؤتمر ستيب ٢٠١٩، أكبر مهرجان تفاعلي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط، يعود للسنة السابعة على التوالي. سيشارك روّاد المؤتمر في ١٣و١٤ فبراير في ورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى التواصل والاستماع إلى أكبر الأسماء في عالم التكنولوجيا على أرض مدينة دبي للإنترت..

يدعو مؤتمر ستيب كل سنة إلى دبي عدداً من أبرز قادة التكنولوجيا والعلامات التجارية ليومين من تبادل المعرفة والمحتوى الذي لا يضاهى. وسيكون المحتوى هذا العام ممتداً على أربعة منصّات: ستيب ستارت، ستيب ديجيتال، ستيب إكس، وستيب مال، وستستصيف هذه المنصات عدداً من أشهر قادة التكنولوجيا والمستثمرين وروّاد الأعمال والمبدعين من حول العالم.

"استضاف مؤتمر ستيب منذ بدايته أكثر من ألف شركة ناشئة. وحققت العديد من تلك الشركات بناء وتطوير منتجات متميزة، وجمعت مبالغ كبيرة من الاستثمارات. شهدنا ولعبنا دوراً كبيراً في خلق نظام ريادي كامل في منطقة يسودها الاضطراب. هذا النظام الريادي قد خلق الأمل والطموح والوظائف في جميع أنحاء الشرق الأوسط" كما ذكر المدير التنفيذي لمجموعة ستيب، راي ضرغم. "أنا ممتن حقًا لمجتمعنا الرائع ولكل الحب الذي قدموه لنا على مر السنين - بالإضافة إلى الدعم الكبير من شركائنا الذين لم نكن لنتمكن من تحقيق ذلك بدون مساندتهم."

جدول المتحدثين في المؤتمر هذا العام هو الأفضل حتى الآن... تستضيف منصة ستيب إكس عمرو عوض الله الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في كلاوديرا، لإلقاء كلمة رئيسية حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل صناعة القرار. كذلك سيعتلي المنصّة كيستر وونغ، محلل المنتج في شركة بوندي إكس لتقديم هاتف "إكس فون" وهو أول هاتف يعمل بتقنية البلكوكتشن. سيناقش على هذه المنصة عدد من المواضيع المتعلقة بإنترنت الأشياء، وتعلّم الآلة ومستقبل المواصلات والمدن الذكية.

وعلى إثر اهتمام الصين بالمنطقة، ستعقد على منصّة ستيب ستارت نقاشات تشمل المتحدثة جيني زنغ، الشريكة الإدارية في أم.أس.أي كابيتال، الشركة التي تملك ١٨ سنة من الخبرة في مجال رأس المال المخاطر في الصين. وستغطي منصة ستيب ستارت كافة المواضيع التي تتعلق بريادة الأعمال بدءاً من التأسيس إلى التوسع وجمع الأموال والاستثمار.

أما على منصّة ستيب مال، ستنضمّ مارتا بييكارسكا، مديرة المنظومة البيئية في هايبرليدجير إلى الرئيس التنفيذي لشركة تلر سيريش كومار للتحاور حول المواضيع المثيرة للجدل المتعلقة بالدفع غير النقدي ومستقبل العملات الرقمية والبلوكتشين.

وسيعتلي مصطفى شمس الدين، نائب رئيس شركة "بيبسيكو" لفئة الوجبات الخفيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصّة ستيب ديجيتال ليحدثنا عن كيفية خلق تجارب قوية وفعالة للعلامات تجارية. وستكون لوريال، ويونيلفر من بين العلامات التجارية التي ستنضم للنقاش على منصة ستيب ديجيتال والتي تدور مواضيعها حول العلامات التجارية والمحتوى وتكنولوجيا الإعلان.

ومن المتوقع أن يحضر إلى المؤتمر أكثر من ٢٥٠ شركة ناشئة لعرض أفكارها التجارية على بعض أفضل المستثمرين من حول العالم كجزء من معرض الشركات الناشئة في المؤتمر. وبالنسبة لأولئك الذين لا يزالون يطوّرون أفكارهم، يهدف جدول منصة ستيب ستارت إلى تعليم وتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنحهم فرصة المشاركة في مسابقة عرض الشركات في المؤتمر.

وتعليقاً على المهرجان والشراكة بين مؤتمر ستيب ومدينة دبي للإنترنت، قال عمار مالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي لللإنترنت ومدينة دبي للتعهيد: "في ظل وفرة المواهب والخبرات في مجال التكنولوجيا في مجتمعا، توفّر شراكتنا مع ستيب مجالاً جديداً لتنشئة الجيل القادم من الرياديين. هذا المهرجان يعزز جهودنا في توفير منصة للرياديين وخبراء العالم الرقمي ومؤسسي الشركات الناشئة ليستكشفوا فرصاً لا منتاهية وليستلهموا من قصص النجاح العديدة التي تحدث في مدينة دبي للإنترنت، والتي تعزز دور دبي كمركز للإبداع على مستوى العالم."

وبالطبع، لن يكتمل مؤتمر ستيب بدون الحفلات الموسيقية والطعام والأنشطة التفاعلية.

تتضمّن قائمة أكبر الرعاة لمؤتمر ستيب ٢٠١٩ بيبسي وتجوّل. كما أن للمؤتمر شركاء آخرون كبورش وأوبر وفولزفاغن الذين سيقدّمون أنشطة مقدمة من هذه العلامات التجارية وتحمل أحدث استراتيجيات الابتكار لديهم.