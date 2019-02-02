شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. أبل تعتذر عن "فيس تايم".. وفيس بوك تخضع للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الفعاليات والأحداث فى عالم التكنولوجيا، بداية من خضوع فيس بوك لتحقيقات حكومية فى أمريكا بشأن الخصوصية، وصولا لبعض التغييرات الجديدة فى شكل تويتر، إضافة إلى اعتذار شركة أبل رسميا عن ثغرة "فيس تايم"، وفيما يلى نعرض أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى:

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