تكنولوجيا: “إنرجايزر” تستعد للكشف عن 26 هاتف ذكي جديد.. ببطارية 18,000 مللي أمبير ساعة!

هل تعرف “إنرجايزر” Energizer؟! بالطبع، عملاق صناعة البطاريات الأمريكي، الذي يسيطر على كثير من أسواق العالم، ومنها مصر، فيطرح فيها بطاريات تحمل علامته التجارية “إنرجايزر” Energizer، إلى جانب علامات تجارية شهيرة أخرى مثل رايوفاك Rayovac وفارتا Varta (بعد استحواذ إنرجايزر عليها في 2018) وكذلك بطاريات إيفريدي Eveready!

بعيدا عن صناعة البطاريات الجافة، قد لا تعرف أن لـ”إنرجايزر” هواتف ذكية موجودة بالفعل في الأسواق، لكن إليك الجديد.. أصبح من المؤكد استعداد “إنرجايزر” للكشف عن 26 هاتف ذكي جديد، خلال مشاركتها في مؤتمر الجوالات العالمي MWC، والمزمع انعقاده في الفترة من 25 إلى 28 فبراير الجاري في برشلونة بإسبانيا، بحسب إعلان “إنرجايزر” على حسابها الرسمي على “تويتر”.

وتتضمن الهواتف الذكية الجديدة من “إنرجايزر” Energizer ميزات الكاميرات المنبثقة والشاشات القابلة للطي، إلى جانب بالطبع بطارية هائلة القدرة 18,000 مللي أمبير ساعة تليق بسمعة إنرجايزر.

وستوزع “إنرجايزر” هواتفها الذكية الجديدة على خطوط إنتاجها من الهواتف، باور ماكس Power Max وألتيميت Ultimate وإنرجي Energy وهاردكيس Hardcase، بحيث تكون هواتف باور ماكس ببطارية بقدرة 18,000 مللي أمبير ساعة، وتكون هواتف ألتيميت بمزايا الكاميرا المنبثقة والنوتش من نوع قطرة الدمعة teardrop.