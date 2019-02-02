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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إن مبيعات سوني لهواتفها الذكية في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر لعام 2018 لم تكن جيدة، حيث لم تحقق أرباحًا كافيه، لكن على الجانب الأخر حققت أقسام سوني الأخرى أرباحًا كبيرة عوضت بها خسائر سلسلة هواتف Xperia الأخيرة.
الجدير بالذكر أن إجمالي المبيعات وإيرادات التشغيل في الربع الثالث من عام 2018 قد إنخفض مقارنة بالإطار الزمني للفترة ما بين شهر أكتوبر وديسمر لعام 2017، حيث أرتفعت نسبة الأرباح بنسبة 3.46 مليار دولار على أساس سنوي.
وقد حققت أقسام الألعاب والموسيقى والألعاب والترفيه المنزلي لشركة سوني النسبة الأكبر من أرباح الشركة، في حين أن قسم الهواتف الذكية حقق أكل نسبة أرباح للشركة، حيث أنخفضت مبيعات الشركة للهواتف الذكية بنسبة 37% خلال عام 2018، بالمقارنة مع مبيعات الربع الرابع لعام 2017 بمقدار 1.2 مليار دولار، مما أدى إلى خسارة كبيرة بلغت 142 مليار دولار.
في الواقع لا تملك شركة سوني أسبابًا كثيرة أو منتجات توحي بالتفاؤل أو تشير إلى أنها ستحقق أرباحًا كثيرة من بيع الهواتف الذكية في المستقبل، لكن من الممكن أن تضيف بعض المميزات مثل دعم هاتف Xperia XZ4 لشبكات 5G.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: إنخفاض كبير في نسبة أرباح سوني من مبيعات الهواتف الذكية في عام 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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