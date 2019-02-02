فيديو جديد من Sony يشوق لقدوم الهواتف الذكية مع كاميرات 3D ToF الثلاثية الأبعاد

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام 2015، قامت شركة Sony بالإستحواذ على شركة Softkinetic البلجيكية المتخصصة في إنتاج الكاميرات الثلاثية الأبعاد ( 3D Time of Flight ) والتي تحمل إسم DepthSense. وبالأمس، قامت شركة Sony بنشر فيديو بعنوان ” Life With DepthSense “، وهو يعرض لنا الإستخدامات الممكنة للهواتف الذكية المزودة بكاميرات 3D ToF.

في بداية الفيديو تم تخيل رسم إفتراضي ثلاثي الأبعاد بحيث يمكن للأصدقاء والعائلة ترك رسوماتهم وملاحظاتهم والتي يمكنك إستكشافها وحتى المشي عبرها بإستخدام هاتفك الذكي. وفي نفس الفيديو أيضًا تم وضع الكاميرا الثلاثية الأبعاد في الواجهة الأمامية لتعزيز صور السلفي المتحركة.

شركة Sony تتخيل أيضًا إستخدام هذه الكاميرا الثلاثية الأبعاد في الترفيه كذلك، مثل إطلاق النار على الربوتات بإستخدام الأصابع. ويمكن للهواتف الذكية المزودة بهذه الكاميرا الثلاثية الأبعاد مساعدتك أيضًا في التسوق عن طريق إعطائك الأبعاد الدقيقية للأشياء التي تفكر فيها. على سبيل المثال، هل سيكون جهاز iPad مناسبًا في حقيبة اليد التي ترغب في شرائها.

لقد رأينا يوم أمس تقريرًا يدعي أن Xperia XZ4 سيضم كاميرا ثلاثية الأبعاد، وبالتالي فليس من قبيل الصدفة أن تقوم شركة Sony بإصدار هذا الفيديو الآن. مهما كان ” الهاتف ” المستخدم في الفيديو، فإن حوافه المستديرة جدًا تجعله يبدو واحدًا من هواتف Xperia الحالية. ومع ذلك، فهناك إحتمال أن يكون هذا مجرد دمية مع بعض سحر المونتاج.

في هذه الأثناء، قام أحد المسربين بالتشويق لإسم “Xperia α1” لكاميرا الهواتف الجديدة. ويقول بأن هذه الكاميرا الجديدة ستمتاز بتركيز تلقائي سريع يبلغ 0.02 ثانية مما يجعله التركيز التلقائي الأسرع في عالم الهواتف الذكية، والتتبع في الوقت الفعلي.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد سمعنا بأن الهاتف Xperia XZ4 سيضم شاشة OLED بحجم 6.5 إنش وبدقة 3360×1440 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4400mAh. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا أيضًا بأن هذا الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بحيث ستضم الكاميرا الأولى مستشعر بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.6، في حين ستضم الكاميرا الثانية مستشعر بدقة 52 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.6، والكاميرا الثالثة مستشعر من نوع ToF بدقة 0.3 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.4.

وبصرف النظر عن الهاتف Xperia XZ4، فمن المرجح أن تقوم شركة Sony كذلك في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده أواخر الشهر المقبل بالكشف عن الهاتف Xperia XZ4 Compact، فضلا عن مجموعة من الهواتف الذكية المتوسطة الأخرى. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على كافة التفاصيل حول المنتجات الجديدة من شركة Sony.

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