شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات تكنولوجية تخدم ملايين المستخدمين عدد موظفيها لا يتجاوز 500 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت العديد من شركات التكنولوجيا الكثير من الخدمات للمستخدمين، الأمر الذى جعلها تحصل على مكانة كبيرة فى عالم صناعة التكنولوجيا، لكن بالنظر إلى بعض هذه الشركات نجد أنها صغيرة للغاية بحيث لا يتجاوز عدد موظفيها الـ500 موظف، وفيما يلى نرصد أبرزها كما يلى:

هى شركة تطوير ويب أسِّست فى أغسطس 2005، وهى معروفة أكثر بووردبريس. كوم، ومشاركاتها فى وورد بريس، وتمتلك الشركة 297 موظَّفًا، وتمتلك أكثر من 50 مليون مدونة وورد برس.

واحدة من أشهر الشركات فى عالم التكنولوجيا، وهى الشركة التى تقف خلف متصفح فاير فوكس، ورغم أن الشركة تمتلك حاليا أكثر من 1000 موظف، إلا أنها حتى العام الماضى كانت تمتلك حوالى 250 موظفا فقط.

ويعد فاير فوكس واحدا من تلك المشاريع مفتوحة المصدر التى تستفيد حقا من المجتمع المحيط بها. ما يصل إلى 40٪ من العمل على فايرفوكس تتم من قبل المتطوعين.

منصة تدوين اجتماعى تسمح لمستخدميها بالتدوين على شكل نص أو صورة أو ملفات فيديو أو روابط أو أقوال أو محادثة أو حتى ملفات صوتيّة، يستطيع المستخدمين فى تمبلر متابعة باقى المستخدمين فتظهر تحديثاتهم على حساباتهم الخاصة.

كما يستطيعون تفضيل أو إعادة إرسال التحديثات فى الموقع كما هو الحال مع تويتر، خدمة الموقع تؤكد المرونة والسهولة، وهى تعمل بـ411 موظفا فقط فى الوقت الراهن، وهى تمتلك أكثر من 450 مليون مدونة.

رغم أنها واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا فى العالم، وأحد أشهر منصات التواصل الاجتماعى وأقدمها، فقد كانت تعمل بعدد قليل من الموظفين، فحتى عام 2011 كانت تعمل بـ300 موظف فقط، إلا أن هذا الرقم ارتفع مؤخرا بحلول العام الجارى إلى 3000 موظف.

هى المؤسسة المسئولة عن موسوعة ويكيبيديا، وهى تضم ما يصل إلى 900 مليون زائر شهريا، وقد تم إنشاء محتوى ويكيبيديا من قبل مئات الآلاف من الأشخاص على مر السنين. ويوجد حاليًا أكثر من 100،000 متطوع يكتبون على ويكيبيديا، لكن عدد الموظفين فيها لا يتجاوز 200 فرد فقط.

أحد أشهر تطبيقات التراسل وأقدمها، والذى يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية بالإضافة إلى الدردشة ومؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت، كان موجودًا منذ عام 2003، وهو يمتلك حاليا 500 موظف فقط يخدمون أكثر من 700 مليون مستخدم حول العالم.