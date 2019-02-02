تكنولوجيا: Energizer تقدم هواتف ببطارية 18000 mAh وشاشة قابلة للطي في MWC 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق Energizer في مؤتمر الهاتف العالمي هذا العام مع 26 نموذج لهواتف تأتي بمميزات مختلفة مثل بطارية بقدرة فائقة تصل إلى 18000 mAh، أو شاشة قابلة للطي، إلى جانب نماذج مع كاميرة تأتي بتصميم بوحدة منبثقة من داخل الهاتف من بين مميزات اخرى.

تستعد Energizer للتنافس بقوة في سوق الهاتف الذكي خلال الفترة القادمة، حيث تستعرض الشركة خلال مؤتمر الهاتف العالمي الذي يقام في برشلونة قبل نهاية هذا الشهر 26 نموذج لهواتف تضم الملامح الرئيسية المميزة لإصدارات هذا العام من الهواتف الذكية.

وتشير Energizer إلى أن نماذجها التي يكشف عنها في مؤتمر MWC 2019 ستقدم إصدارات مميزة بالكاميرة الأمامية المنبثقة من داخل الهاتف، إلى جانب تصميم أخر مميز بالشاشة القابلة للطي، بل أن الشركة سيكون لها الريادة في الكشف عن هاتف يأتي بقدرة بطارية فائقة تصل إلى 18000 mAh.

كما أشار موقع 9to5Google إلى أن الهواتف ستكون جزء من خطوط إنتاج الشركة الأربعة وهم Power Max، وUltimate ،Energy إلى جانب Hardcase، على أن تأتي الإصدارات المميزة من ال 26 نموذج من سلسة هواتف Energy وسلسة هواتف Hardcase، كما يأتي هواتف Power Max مع بطارية 18000 mAh.

يذكر أن Energizer لم تكشف عن تفاصيل مواصفات الإصدارات القادمة بشكل واضح، إلا أن موقع GSM Arena إستعرض في تقرير مؤخراً مواصفات إصدارها المميز Ultimate U620S Pop الذي يأتي برقاقة معالج P70 من MediaTek Helio، وU630S Pop الذي يضم رقاقة معالج MediaTek Helio P22.

أيضاً من المقرر أن يضم كلا الإصدارين تصميم منبثق للكاميرة الأمامية يضم إعدادات مزدوجة مع مستشعر رئيسي 16 ميجا بيكسل ومستشعر ثانوي 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

بينما يضم هاتف U620S Pop إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي 16 ميجا بيكسل ومستشعرات 5 و2 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت عى أن يتوفر في شهر يوليو، كما يأتي هاتف U630S Pop بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت على أن يتوفر في شهر يونيو.

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