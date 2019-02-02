هاتف سامسونج القابل للطي يظهر لوهلة في فيديو ترويجي

فاطمة أيت طالب - دبي - تمكن شخص ما من الحصول على فيديو ترويجي يوضح كيف قد يبدو مستقبل تكنولوجيا سامسونج. يعرض الفيديو النوافذ التي تعمل وكأنها شاشات ضخمة، وحائط حساسة للمس يتفاعل مع الإيماءات في الهواء، وجهاز لوحي خالي من إطار الشاشة، فضلا عن هاتف ذكي قابل للطي من سامسونج.

وبالنسبة لهذا الجهاز الأخير، فمن المرجح أن يصل في المستقبل القريب. هذا الهاتف سيأتي هذا العام وربما يتم عرضه في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر. إليكم الفيديو، ولكن يبقى الجزء الأكثر إثارة للإهتمام في الثانية 23 :