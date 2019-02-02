شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعتذر عن ثغرة Face Time رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت شركة أبل رسميا، اليوم، فى بيان لها، عن الثغرة البرمجية التى أصابت تطبيقها Face Time الخاص بإجراء مكالمات جماعية، والتى أتاحت للمتصل سماع صوت المستقبل والحوار الدائر فى بيئته المحيطة فى فترة وصول إشعار المكالمة دون قبول الأخير ورده عليها.

ووفقا لما نشره موقع mashable الأمريكى فقد أكدت أبل خلال بيان اعتذارها أنها قامت بإصلاح الثغرة الخطيرة، وذلك خلال المدة التى عطلت فيها ميزة المكالمات الجماعية عبر Face Time للسيطرة عليها فى البداية، فيما كانت الشركة قد أشارت فى وقت سابق إلى أنها سترسل تحديثها البرمجى الجديد للتطبيق خلال الأسبوع المقبل شاملاً حل للثغرة.

وأكدت الشركة أنها عالجت الثغرة من جهة أجهزة الخوادم لديها، وستطلق تحديثا لنظام تشغيل iOS يعالجها على أجهزة المستخدمين الأسبوع المقبل، وقالت "أبل" "نعتذر بصدق للمتأثرين وكل من كانوا قلقين بشأن هذه الثغرة الأمنية.. نحن نقدر صبر الجميع بينما ننتهى من هذه العملية".