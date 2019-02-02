نينتندو ولاين تعتزمان إطلاق لعبة Dr. Mario World للأجهزة المحمولة مطلع صيف 2019

أعلنت شركة نينتندو يوم الجمعة عن إبرام شراكة مع شركة تشغيل تطبيق التراسل “لاين” Line لتطوير لعبة للهواتف الذكية من سلسلة ألعاب ماريو ذات الشعبية الهائلة حول العالم، وذلك في إطار استراتيجية الشركة اليابانية الجديدة التي أصبحت تركز أكثر على ألعاب الفيديو المخصصة للأجهزة المحمولة بغية تنويع مصادر إيراداتها.

وقالت شركة نينتندو، الرائدة في مجال الألعاب ومنصاتها، في بيان إن لعبتها الجديدة التي تحمل اسم “عالم الدكتور ماريو” Dr. Mario World وتقوم على شخصية السباك متعدد المواهب الشهيرة، “ماريو”، ستُطلق مطلع صيف 2019.

ويُعتقد أن نينتندو، التي تأسست في عام 1889 بمدينة كيوتو اليابانية، تسعى من خلال تطوير ألعاب الفيديو المحمولة إلى إيجاد مصادر دخل جديدة لتعويض الانخفاض الحاصل في مبيعات منصات الألعاب، وكانت قد أطلقت لعبتين من هذا النوع هما: “دي إن أي” DeNA و “العميل السيبراني” CyberAgent.

ومع أن الإعلان عن تطوير لعبة “عالم الدكتور ماريو” أثمر ارتفاع أسهم شركة “لاين”، إلا أن أسهم شركة نينتندو شهدت انخفاضًا بعد إعلانها يوم الخميس عن تخفيض توقعاتها لمبيعات منصة الألعاب “سويتش” Switch لكامل سنتها المالية من 20 مليون إلى 17 مليون وحدة، كما قالت الشركة إنها لن تتمكن من تحقيق هدفها بإصدار ما بين اثنتين أو ثلاثة ألعاب محمولة في السنة المالية المنتهية في شهر آذار/مارس المقبل، إذ أجلت إطلاق لعبة “رحلة سيارة ماريو” Mario Kart Tour إلى الصيف.

يُشار إلى أن نينتندو كانت قد حققت نجاحًا كبيرًا في تشجيع الألعاب العفوية من خلال منصة الألعاب “وي” Wii الخاصة بها والتي تم طرحها في عام 2006 وباعت منها حتى الآن أكثر من 100 مليون وحدة.

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ولكن مع انتشار الهواتف الذكية والحواسب اللوحية، أصبح سوق الألعاب المحمولة مجال منافسة لا يُقاوم، لذا تحاول الشركة اليابانية دخول السوق غير المألوفة لها بحذر.

وفيما يخص لعبة “عالم الدكتور ماريو”، فهي تنتمي إلى ألعاب الألغاز، وستكون مجانية التنزيل مع بعض المشتريات الداخلية، وهي سوف تتوفر لمستخدمي نظامي أندرويد وآي أو إس، وسيتم إطلاق تدريجيًا في 60 دولةً وبأكثر من لغة.