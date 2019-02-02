شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا تطالب جوجل بمراجعة سياستها المتعلقة بإعلانات محرك البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت هيئة المنافسة الفرنسية شركة "ألفابت" الشركة الأم لجوجل، بضرورة مراجعة سياستها وإجراءاتها المتبعة أثناء حجب الإعلانات التى تظهر فى صفحة نتائج البحث، مشيرة إلى أن ما قامت به جوجل مع شركة Amadeus الفرنسية يعتبر أمرا غير تنافسى.

ووفقا لما نشرته Reuters، فكانت شركة Amadeus قد اشتكت للسلطات الفرنسية عن تراجع مبيعاتها خلال العام الماضى 2018 بسبب حجب جوجل لإعلاناتها المدفوعة التى تظهر فى صفحة نتائج البحث، فيما أوضحت جوجل من جانبها أن الشركة تقدم خدمة دليل الهاتف المأجور الذى يفرض رسوما مالية على المستخدمين لقاء استخدام خدمتهم المتاحة مجاناً أو برسوم رمزية فى أماكن أخرى.

وتقول جوجل إنها تمنع الإعلانات المروجة لمنتجات أو خدمات مدفوعة يمكن الحصول عليها مجاناً أو بسعر مخفض من الحكومة أو المصادر العامة، فيما طالبت السلطات الفرنسية جوجل بتوضيح سياساتها وتقديم تحذير كافٍ مسبق قبل البدء باتخاذ إجراءات الحجب للإعلانات.

فيما يأتى هذا الأمر بعد أسابيع قليلة من فرض هيئة حماية البيانات الفرنسية غرامة مالية على شركة جوجل بمقدار 50 مليون يورو لانتهاكها قواعد الخصوصية فى الاتحاد الأوروبى، وهذه الغرامة تعد الأكبر التى تفرضها فرنسا ضد شركة تقنية أمريكية.