شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون سيارة كهربائية ذاتية القيادة مصنوعة من البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صمم مجموعة من العلماء التابعين لجامعة "طوكيو" سيارة كهربائية مصنوعة من البلاستيك، أطلقوا عليها اسم ItoP، وهى سيارة كهربائية مصنوعة من البوليمر المقوى بالألياف الكربونية، وتزن 850 كجم فقط.

وأشار موقع futura-sciences الفرنسى إلى أن المشكلة المتعلقة بالقيادة الذاتية فى السيارات الكهربائية تكون نابعة عن الوزن الزائد، إلا أن هذه السيارة تتميز بكونها تمتلك هيكل من من البوليمر المقوى مع ألياف الكربون (CFRP).

كذلك فإن الزجاج الأمامى للسيارة مصنوع من الإكريليك فى حين تم وضع اطارات خاصة رقيقة وخفيفة الوزن، كما تم استخدام CFRP فى نوابض التعليق وامتصاص الصدمات وحزم البطاريات والمكونات الداخلية، حيث قلل استخدام المواد الاصطناعية الموجودة فى الوزن بنسبة 38% مقارنة بالوزن المتوسط للسيارة الكهربائية بين 1300 و1400 كيلو.