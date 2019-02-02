احذر من الشبورة والرياح الشديدة.. تعرف على حالة الطقس اليوم

اليوم الجديد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلًا للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان...