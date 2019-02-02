آبل تصلح ثغرة الخصوصية في تطبيق فيس تايم وتعتزم إصدار تحديث الأسبوع المقبل

قالت شركة آبل يوم الجمعة إنها عمدت إلى إصلاح خلل في خاصية الدردشة المرئية الجماعية وإنها تعتزم تحسين كيفية التعامل مع التقارير الخاصة بثغرات البرامج، وذلك بأن حاول مراهق مع والدته تنبيه الشركة إلى الثغرة لأيام دون استجابة في بادئ الأمر.

وكانت الشركة الأمريكية قد قالت يوم الاثنين الماضي إنها ستقوم بإصلاح الثغرة في برنامج الدردشة “فيس تايم” FaceTime التي تسمح للمستخدمين بالاستماع إلى صوت الطرف الآخر من المكالمة حتى قبل أن يرد على الاتصال.

وقد اكتشف جرانت تومسون، البالغ من العمر 14 عامًا، هذه الثغرة، وقد حاول مع والدته ميشيل الإبلاغ عنها لشركة آبل، لكنه قال إنهما فشلا في البداية في جذب انتباه الشركة إلى الثغرة إلى أن شاع الحديث عن المشكلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت آبل قد أوقفت ميزة الدردشة الجماعية المرئية ضمن تطبيق “فيس تايم” يوم الاثنين الماضي حيث عمل مهندسوها على إصلاح المشكلة. وقالت الشركة إنها قامت بإصلاح الخلل على خوادمها وستقوم بتشغيل الميزة للمستخدمين مرة أخرى في الأسبوع المقبل.

وفي غضون ذلك، شكرت آبل عائلة تومسون للإبلاغ عن المشكلة. وقال جرانت تومسون لتلفزيون رويترز إنه كان يحاول الدردشة مع صديقه أثناء لعبهما لعبة فيديو عندما اكتشف هذا الخطأ.

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ولكن العائلة قالت إن الأمر استغرق من جرانت تومسون ووالدته، وهي محامية، تسعة أيام من المكالمات الهاتفية، ورسائل البريد الإلكتروني، والإعلانات عبر الإنترنت، وحتى رسالة على ترويسة شركة المحاماة التي تعملها لديها ميشيل تومسون للحصول على رد من آبل.

ومن جانبها، قالت شركة آبل في بيان: “نريد أن نؤكد لعملائنا أنه حالما علم فريقنا الهندسي بالتفاصيل اللازمة لانتشار الثغرة، فقد قاموا بتعطيل ميزة المحادثات الجماعية في فيس تايم بسرعة وبدأوا العمل على حل المشكلة”. وأضافت الشركة: “نحن ملتزمون بتحسين العملية التي نتلقى بواسطتها هذه التقارير ونقوم بتصعيدها، وذلك من أجل توصيلها إلى الأشخاص المناسبين في أسرع وقت ممكن”.

يُشار إلى أن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، كان قد قال يوم الأربعاء إن ولاية نيويورك تحقق في فشل آبل في تحذير المستهلكين بشأن هذا الخطأ.