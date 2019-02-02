القراصنة ينشرون بيانات التسجيل الخاصة بمئات الملايين من المستخدمين مجانًا

فاطمة أيت طالب - دبي - يميل المخترقون الذين يخترقون الخدمات عبر الإنترنت إلى بيع بيانات الإعتماد المسروقة على الويب المظلم. كانت هناك عمليات إختراق ضخمة في السنوات الأخيرة مما تسبب في تسريب بيانات التسجيل الخاصة بمئات الملايين من المستخدمين. يبدو أن بعض القراصنة قد وضعوا معظم بيانات التسجيل المسربة تلك في حزمة واحدة سهلة الإستخدام تحتوي على 2.2 مليار اسم مستخدم وكلمة مرور فريدة. يتم الآن توزيع قاعدة البيانات هذه عبر الإنترنت مجانًا.

وفقا للتقارير، يتم توزيع هذه الحزمة المؤلفة من 2.2 مليار إسم مستخدم وكلمة مرور فريدة من نوعها بحرية من خلال منتديات القرصنة والتورنت. وهذا يعني أن أي شخص يمكنه وضع يده عليها، حتى في حالة إذا كان لا يعرف ما يجب فعله بهذه البيانات تحديدًا.

يأتي ذلك في أعقاب تسريب ضخم سابق يضم 773 مليون إسم مستخدم وكلمة مرور فريدة تم توزيعها مجانًا عبر الإنترنت. وقد ظهرت الآن قواعد بيانات إضافية من نفس النوع على الإنترنت، حيث بلغ حجم إجمالي البيانات المسروقة 845 جيجابايت.

يبدو أن معظم بيانات الإعتماد المسروقة تأتي من هجمات كبرى على شركات مثل Yahoo و Dropbox و LinkedIn. يمثل هذا مشكلة كبيرة بالنسبة لأولئك الذين يميلون إلى إستخدام كلمة المرور نفسها في جميع حساباتهم ولا يعرفون ما إذا كانت معلوماتهم قد تسربت أم لا. قد تكون عرضة للهجمات التي يحاول فيها المخترقون تجميع أسماء المستخدمين وكلمات المرور على أمل أن تتطابق الأسماء مع كلمات المرور الصحيحة. وغالبا ما يقوم القراصنة بذلك.