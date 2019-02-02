شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تكنولوجية فرنسية تطور تقنية جديدة لركن السيارت فى المطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة تكنولوجية فرنسية منظومة جديدة لـ"ركن السيارت" فى المطارات، والتى تعتمد فى الأساس على عمل الروبوتات فى تنظيم مواقع السيارات فى المواقف المخصصة لذلك بالمطارات.

ووفقا لما نشره موقع Digital Trends الأمريكى فزودت شركة "Stanley Robotics" الفرنسية الروبوتات الخاصة بها بمنظومة متطورة ذاتية التوجيه ومزودة بقواعد خاصة، قادرة على حمل السيارات ونقلها إلى أماكن ركنها لتتوزع بشكل منظم ولكى تشغل أيضا مساحة أقل، مما يسمح بركن عدد كبير من السيارات فى مواقف المطارات التى تعانى من الكثافة المرورية.

وتعمل المنظومة وفق آلية دقيقة وغير مسبوقة، حيث يقترب سائق السيارة من مرآب سيارات خاص لتلتقط كاميرات المنظومة أرقام لوحة سيارته وتسجلها فى نظامها الإلكترونى، من ثم يقترب روبوت من السيارة ويحملها ليركنها فى مكان محدد، وعند عودة صاحب السيارة من السفر تقوم الروبوتات بعملية عكسية، وتجلب له سيارته ليركبها ويغادر المكان.