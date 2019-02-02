كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| zarathustra تكشف عن نظام إضاءة مستوحى من مؤشرات audi A8

متابعة-سنيار: مستوحاة من تكنولوجيا الوميض الشائعة في السيارات، تقدم zarathustra نظام إضاءة دراجات يدمج مؤشرات lightning متسلسلة و إشارات المكابح، ويضم حلقة من 20 مصباحا تومض في التسلسل، فهي مستوحاة من مؤشرات audi A8.

تصنع مصابيح استوديو التصميم الألماني “زاراتشترا” من الألمنيوم وتدمج مع المقابض الجلدية، وباستخدام أزرار الإبهام المنشط، تضيء حلقات LED بالتعاقب، مما يشير إلى الاتجاه المقصود للمستخدمين، ويمكن أيضًا استخدام الأضواء كإضاءة مستمرة أو كأنوار تحذير الخطر التي تومض في وقت واحد.

يمكن تركيب أجهزة الاستشعار تحت كل رافعة الفرامل للكشف عن توقف المستخدم، ويتعامل القابسان لاسلكيًا مع بعضهما البعض، مما يتسبب في إضاءة المصابيح باللون الأحمر، حيث تعمل كضوء فرامل.

من السهل إزالة المقابض المانعة لتسرب الماء لمنع السرقة وتسهيل التحميل، وتتم مراقبة مستوى الشحن عبر تطبيق iOS / Android، والذي يتيح أيضًا للمستخدمين الوصول إلى أوضاع تشغيلية إضافية ، وضبط سطوع الإضاءة ولونها.

نظام الإضاءة هو جزء من حملة indiegogo التي أنشأتها zarathustra، مع تعهدات تبدأ من 99 دولارًا أمريكيًا.