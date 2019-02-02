شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 أشياء لا بد من حذفها من جهازك الكمبيوتر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العديد من خبراء التكنولوجيا والأمن الإلكترونى إن أى جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكى قد يكون مصدر خطر على مالكه، لما يحتويه من بيانات مهمة تخص أدق التفاصيل.
ولذلك نوه الخبراء بضرورة المداومة والمثابرة على 4 أشياء من أجل ضمان الخصوصية، كما أكدوا أن معظم الناس يلجأون إلى مسح ذاكرة حواسيبهم عند التخلى عنها أو بيعها، ومع ذلك فإن هناك بعض البيانات التى يمكن أن تعرض حياتك الشخصية والمالية للخطر.وفيما يلى 4 أشياء يجب عليك حذفها من جهازك الذكى - أرقام بطاقات الائتمان:
تعد بمثابة كنز للصوص والقراصنة، تحتفظ متصفحات الإنترنت بهذه الأرقام من أجل الاستخدام فى المرات اللاحقة من خلال خاصية "الملء التلقائى".
- الكشوفات البنكية
التى ترسلها البنوك للمستفيدين من خلال "ميل" يتم تنزيله على الهاتف، مما يسهل عملية اختراقها.
- المعلومات الشخصية
مثل تاريخ ميلادك والاسم الكامل والعنوان ورقم الهاتف، تعطى اللصوص الإلكترونيين إمكانية انتحال شخصيتك بسهولة.
- الصور
فهى ثروة يستخدمها القراصنة فى الابتزاز، أو انتحال الهوية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: 4 أشياء لا بد من حذفها من جهازك الكمبيوتر.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.