تكنولوجيا: تعرف على 10 تقنيات تنبأ بها مؤسس مايكروسوفت قبل ظهورها بـ 20 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنبأ مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، بظهور العديد من التقنيات الذكية والمواقع الإلكترونية الموجودة حاليا قبل ظهورها بأكثر من عقدين، وتحديدا فى 1999. وقد شرح بيل جيتس فى كتاب بعنوان "الأعمال وسرعة الفكر" بالتفصيل كيف تعمل البنية التحتية الرقمية وشبكات المعلومات فى مساعدة الأشخاص فى مخلف المجالات. وفيما يلى تعرف على أبرز 10 تقنيات تنبأ بيل جيتس قبل ظهورها منذ عقدين 1- مواقع مقارنة الأسعار الآلية. 2- مواقع الرعاية الصحية والتواصل مع الأطباء. 3- الدفع والتحويل الفورى للأموال عبر الإنترنت. 4- الهواتف والأجهزة الذكية. 5- المساعدات وتوصيل الطلبات من خلال الإنترنت. 6- المراقبة المنزلية عبر الإنترنت. 7- ظهور مواقع التواصل الاجتماعى وزيادتها. 8- العروض الترويجية واقتراح الأنشطة. 9- مواقع البث المباشر للنقاش الرياضى. 10- الإعلانات الذكية.

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