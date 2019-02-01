تكنولوجيا: إمكانيات لن تصدقها في “الآلة الحاسبة” داخل نظام ويندوز.. تعرف عليها

يقدم نظام تشغيل الحواسيب “مايكروسوفت ويندوز” Microsoft Windows آلة حاسبة Calculator داخله، والتي يمكن الوصول إليها، في نظام ويندوز 7، عن طريق قائمة Start ثم الدخول إلى البرامج All Programs ثم الأكسسوارات Accessories.

وأغلب الظن أن معظمنا يستخدم الآلة الحاسبة المضمنة داخل ويندوز في العمليات الحسابية البسيطة، دون أن يعلم وجود الكثير من الإمكانيات داخلها.

اختر نظام آلتك الحاسبة

تتيح لك الآلة الحاسبة في نظام ويندوز الاختيار من بين 4 خيارات لنظام الآلة، فمن قائمة View يمكنك اختيار نظام الآلة الحاسبة المناسبة لك، وهم النظام البسيط أو القياسي Standard والآلة الحاسبة العلمية Scientific والآلة الحاسبة للمبرمج Programmer والآلة الحاسبة الإحصائية Statistics، وكل منها تقدم الوظائف المناسبة وفقا لنظامها.

تسجيل تاريخ عملياتك الحسابية

عند اختيار “تاريخ” History من قائمة View في آلتك الحاسبة، فسوف تمكن آلتك من تخزين جميع عملياتك الحسابية من أجل مطالعتها عند الحاجة. جرب القيام بأي عمليات حسابية، وسيتم تسجيل كل منها بمجرد ضغطك على “=” والحصول على الناتج النهائي.

محول الوحدات في الآلة الحاسبة

تحتوي الآلة الحاسبة في نظام ويندوز كذلك على محول للوحدات، وذلك عن طريق اختيار “تحويل الوحدات” Unit Conversion من قائمة View.

اختر عملية التحويل التي تريدها، سواء تحويل الزاوية Angle أو المساحة Area أو الطاقة Energy أو الطول Length أو القدرة Power إلخ، ثم قم باختيار الوحدتين التي تريد التحويل بينهما، مثل التحويل من قدرة Power بالكيلووات Kilowatt إلى قدرة بالحصان Horsepower مثلا.

العمليات الحسابية الخاصة بالأيام

تخيل أنك تريد حساب عمرك بكل دقة، أي بالسنوات والشهور والأيام، أو أنك تريد حساب الأيام بكل دقة ما بين تاريخين متباعدين، فكل ما عليك اختيار “حساب اليوم” Date Calculation من قائمة View.

إذا كان تاريخ ميلاك مثلا 15 سبتمبر 1984، فهذا يعني أن عمرك في يوم 1/2/2019 هو 34 عام و4 أشهر و2 أسبوع و3 أيام.