تكنولوجيا: من زمن فات| عندما أرادت HP منافسة أيباد أبل بمنتجها HP TouchPad فمات بالسكتة القلبية!

أقل من عام، هي المدة التي تفصل بين طرح أبل Apple لحاسبها اللوحي (تابلت) أيباد iPad في الأسواق، في 3 أبريل 2010، وبين إعلان “هيوليت باكارد” HP عن حاسبها اللوحي HP TouchPad، في 9 فبراير 2011، وهو التابلت التي أرادت به HP منافسة العملاق أبل، لكن القدر أماته سريعا بالسكتة القلبية!

عمل تابلت HP TouchPad بنظام تشغيل WebOS، وهو النظام الذي عملت به من قبل هواتف “بالم بري” Palm Pre الذكية، التي تم إصدارها في 25 يناير 2010 لحساب فيرايزون وايرلس Verizon Wireless، ثم في 16 مايو 2010 لحساب AT&T Mobility.

وبيع تابلت HP TouchPad بنفس سعر أيباد أبل تقريبا، وهو سعر 500 دولار تقريبا (9 آلاف جنيها مصريا تقريبا)، وقد كان مجهزا بكاميرا ويب، ويدعم مواقع الويب بتقنية فلاش.

ما إن أعلنت HP تابلت HP TouchPad، حتى فوجئت بإصدار أبل للنسخة التالية من أيباد iPad 2، في مارس 2011، والذي كان أقل سمكا بصورة محوظة، وأخف وزنا، ومزود بكاميرا أمامية وخلفية، وعلى الرغم من الصدى الإيجابي الذي حققه تابلت HP TouchPad عند طرحه للبيع في 1 يوليو 2011، إلا أنه افتقد لما يمكن تسميته بـ”الميزة القاتلة”، وهي الميزة التي قد تدفع المستهلك لتفضيل منتج عن آخر مشابه، بينما حقق الأيباد تفوقا ملحوظا.

من بين المزايا القاتلة، التي تفوق بها أيباد، قدرته على تشغيل مئات الآلاف من التطبيقات، التي عملت من قبل على هواتف أيفون iPhone، وهي ميزة مهمة افتقدها نظام التشغيل WebOS.

أنتجت HP ما يقرب من 270 ألف جهاز “تاتش باد” TouchPad، وباعت فقط 25 ألف جهاز، وفي خلال شهر فقط، أعلنت HP عن وقف كل أجهزتها التي تعمل بنظام WebOS.