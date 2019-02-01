خدمة التخزين السحابية GoPro Plus ستوفر الآن للمشتركين الرفع غير المحدود للفيديوهات

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة GoPro المتخصصة في صناعة كاميرات الأكشن اليوم أن خدمتها السحابية المدفوعة GoPro Plus والتي تكلف 4.99 دولار أمريكي في الشهر ستسمح للمشتركين برفع عدد غير محدود من الفيديوهات. التوضيح الوحيد هنا هو أنه يجب تصوير مقاطع الفيديو هذه بإستخدام كاميرات GoPro، وهذا ما يعني بأنه لا يمكن للمشتركين إستغلال هذه الخدمة لتخزين مقاطع الفيديو الأخرى الملتقطة بإستخدام الكاميرات الأخرى.

سبق لخدمة GoPro Plus السماح للمشتركين برفع عدد غير محدود من الصور وما يصل إلى 35 ساعة من الفيديوهات، وهو ما يعني 250GB تقريبًا. هذا ليس كل شيء، يتم تحويل ترميز الملفات ثم تخزينها بمعدل بت أقل. ومع ذلك، لن يكون هذا هو الحال بعد الآن، فقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة GoPro، السيد Nick Woodman لموقع The Verge أنه لا توجد شروط مرتبطة بهذا التمديد. وقال ” غير محدود يعني غير محدود “، مضيفًا أنه سيتم عرض التخزين غير المحدود للفيديوهات بالجودة الأصلية.

وأوضح السيد Nick Woodman بأنه لا يجري تحويل ترميز الفيديوهات ولن يكون هناك أي تدهور في جودة الصورة. وبالتالي، هذا يعني أنه سيتم تخزين الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بإستخدام كاميرات GoPro في خدمة GoPro Plus السحابية بمعدل البت الأصلي بدون أي تحويل على مستوى الترميز.

التخزين غير المحدود المقدم كجزء من هذه الخدمة متاح الآن للقطات الملتقطة بإستخدام كاميرات GoPro القديمة، وليس فقط لكاميرات GoPro Hero 7 Series الأحدث. وعلاوة على ذلك، فسوف يحصل المشتركين على خصم بنسبة 50 في المئة على معظم الحوامل الرسمية والملحقات الخاصة بالكاميرات الخاصة بهم، وهذا ما يعد زيادة عن خصم 20 في المئة المقدم في وقت سابق.

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