بإمكانك الآن شراء الهاتف Meizu Zero الفريد من نوعه على منصة IndieGoGo مقابل 1299$

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تتذكر الهاتف Meizu Zero؟ نعم، هو الهاتف الفريد من نوعه الذي أعلنت عنه شركة Meizu في الأسبوع الماضي. بطبيعة الحال، هو هاتف فريد من نوعه لأنه خالي من الأزرار والمنافذ، فهو لا يمتلك حتى منفذ السماعات أو منفذ الشريحة SIM. وعندما قامت شركة Meizu بالإعلان عن هذا الهاتف، أوضحت لنا الشركة أن هذا الهاتف ليس مفهومًا وإنما هاتف حقيقي ستقوم ببيعه في وقت لاحق. الآن هي تقوم بذلك ولكن من خلال منصة تمويل المشاريع الناشئة IndieGoGo مقابل السعر الذي تدفعه للحصول على MacBook.

حملة التمويل الجماعي هي لعبة تسويقية جيدة بالنسبة لشركة Meizu لقياس ردة فعل السوق. وتسعى الشركة الصينية لجمع 100 آلف دولار كهدف ثابت، مما يعني أنها لن تقوم بإطلاق الأموال إلى بعد تحقيق الهدف. تم جمع ما يقرب من 23792 دولار حتى هذه اللحظة التي نكتب فيها هذا الخبر. وجدير بالذكر أن هناك 100 وحدة حصرية تدعى “Exclusive Engineer Units” والتي يمكن شراؤها مقابل 1299$. وتتوقع شركة Meizu تسليمها في شهر أبريل المقبل.

للتذكير، الهاتف Meizu Zero الجديد يستخدم لوحات حساسة للمس على الجانب كبدائل لأزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل، تمامًا كما هو الحال مع الهاتف +HTC U12 بإستثناء أن الهاتف Meizu Zero الجديد يفتقر تمامًا للأزرار الفعلية في الإطار. وبالنسبة لمكبر الصوت، فقد إستخدمت شركة Meizu Zero محول كهرضغطي تحت الشاشة، تمامًا كما فعلت شركة Sharp مع الهاتف Sharp Aquos Crystal، وشركة Xiaomi مع الهاتف Xiaomi Mi Mix.

إزالة منفذ USB هو الشيء الأكثر تعقيدًا في هذا الهاتف، فالهاتف Meizu Zero الجديد يقبل الشحن لاسكليًا فقط، ولكنه يوفر إمكانية الشحن اللاسلكي بسرعة 18W مما يجعله أسرع هاتف من حيث الشحن اللاسلكي. وبالنسبة لعملية نقل البيانات، فسوف تتم عبر WiFi أو الشبكات الخلوية فقط.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Meizu Zero الجديد يضم شاشة AMOLED بحجم 5.99 إنش تحوي داخلها مستشعر بصمات الأصابع، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 845، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 20 ميغابكسل للمستشعر الثاني. وللآسف، المعلومات المتعلقة بحجم الذاكرة العشوائية وحجم الذاكرة الداخلية، وسعة البطارية لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكن تأكد أن الهاتف Meizu Zero سيكون متوفرًا باللونين الأسود والأبيض.

