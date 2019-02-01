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على الرغم من أن شركة سانديسك SanDisk، الأمريكية متعددة الجنسيات والشهيرة عالميا في صناعة وتطوير ذاكرات الفلاش Flash Memory، سبقت الجميع في إعلانها تطوير كارت ميموري SD Card بسعة 1 تيرابايت، إلا أنها لم تطرح منتجها بعد في الأسواق!
على نفس الجانب، نجحت شركة “ليكسار” Lexar، الأمريكية المتخصصة في صناعة كروت الذاكرة وفلاشات التخزين، في أن تحوذ لقب أول شركة في العالم تطرح كارت ذاكرة SD Card بسعة 1 تيرابايت، والمتاح الآن للبيع بسعر 500 دولار تقريبا (حوالي 9 آلاف جنيه مصري).
وبحسب البيانات المتاحة حول المنتج، على الموقع الرسمي لشركة “ليكسار” Lexar، فإن كارت الميموري 633x SDHC/SDXC UHS-I يعمل بمعدل قراءة 95 ميجابايت/ثانية ومعدل كتابة 70 ميجابايت/ثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: صدق أو لا تصدق| كارت ميموري SD بسعة 1 تيرابايت متاح الآن للبيع في الأسواق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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