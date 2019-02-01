سامسونج تسجل إنخفاضًا في مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الرابع من العام 2018

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج للتو بالكشف عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام 2018 ونتائجها المالية الإجمالية للعام 2018 بأكمله. وشهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة تراجعًا في العائدات والأرباح التشغيلية، ولكن النتائج الخاصة بسنة 2018 بالكامل لا تزال جيدة.

على الرغم من ضعف مبيعات الأجهزة المحمولة، أعلن قسم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات عن تحقيقه لنتائج جيدة بفضل معدات 5G وتوسيع شبكات LTE. ومن المرجح أن تتحسن أرباح هذا القسم بعد الإطلاق التجاري لشبكات الجيل الخامس 5G في كوريا الجنوبية والإطلاق المخطط له لهواتف Galaxy S10 Series في شهر مارس المقبل.

خلال العامين الماضيين، إستحوذت شركة سامسونج على معظم مبيعات رقاقات الذاكرة، ولكن هذه الهيمنة تقلصت في الأونة الأخيرة. وكان الربع الرابع من العام 2018 هو الربع الأول منذ بداية العام 2017 الذي لم تشهد فيه مبيعات هذا القسم زيادة سنوية. وقالت الشركة إن العملاء الرئيسيين توقفوا عن تقديم طلباتهم للشركة، متوقعين المزيد من الإنخفاض في الأسعار.

وعندما يتعلق الأمر بالعام 2019، فقد أعلنت شركة سامسونج أنها تهدف إلى ضمان النمو المستقبلي من خلال زيادة مبيعات المنتجات الراقية وتقوية تواجد الشركة على الإنترنت، فضلا عن تعزيز علاقات الشركة مع الشركات الأخرى عبر الإنترنت.

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