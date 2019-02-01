سامسونج تؤكد لنا عن طريق الخطأ قدوم سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة كان هناك تقرير يشير إلى أن شركة سامسونج تعمل على سماعات لاسلكية جديدة للأذن تدعى Galaxy Buds. ولم يتضح بعد مدى دقة هذه المعلومات، ولكننا نعلم الآن أن هناك فرصة جيدة بأن يكون هذا صحيحًا. هذا لأن الموقع الرسمي لشركة سامسونج في تركيا أكد بشكل غير مقصود وجود هذه السماعات.

تم رصد الموقع الرسمي لشركة سامسونج في تركيا وهو يسرد تحت قسم الضمان فئات الأجهزة المختلفة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية، وكان هناك أيضًا ذكر لسماعات Samsung Gear IconX و Galaxy Buds. لسنا متأكدين من سبب عدم وضع سماعات الأذن اللاسلكية هذه في فئة خاصة بها، ولكن نحن تأكدنا من وجودها ومن حقيقة أنها ستأتي مع ضمان لمدة عامين.

لا نعرف الكثير عن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds حاليًا، ولكن يُعتقد أنها ستأتي لتحل محل سماعات Samsung Gear IconX الحالية، كما أنها ستقوم بالتخلي عن العلامة التجارية Gear لصالح العلامة التجارية Galaxy. ومن المفترض أن تكون هذه السماعات لاسلكية مع العلم بأننا سمعنا أيضًا في الأونة الأخيرة أنها ستكون معززة من قبل شركة AKG الرائدة في مجال الصوتيات، وهذا ما يوحي بأنه سيتم تسويقها على أنها سماعات لاسلكية راقية.

ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق هذه السماعات، ولكننا لن نتفاجأ في حالة إذا قررت شركة سامسونج الكشف عن هذه السماعات اللاسلكية الجديدة في الحدث الذي ستعقده الشركة يوم 20 فبراير بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية للكشف عن سلسلة هواتفها الذكية الرائدة الجديدة Galaxy S10 Series، وهاتفها الذكي القابل للطي والمعروف حاليًا بإسم Galaxy Fold.

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