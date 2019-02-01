انت الان تتابع تفاصيل خبر "فيسبوك" يعلن إنهاء حملة تلاعب انطلقت من إيران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 فبراير 2019 06:52 مساءً - أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تمكنها من إنهاء "حملة تلاعب واسعة" انطلقت من إيران ضد 26 دولة.

وذكر "فيسبوك" اليوم الجمعة، أنه "أزال 783 صفحة ومجموعات وحسابات تستنسخ موقف إيران الرسمي في شأن القضايا الحساسة".

ومن هذه القضايا: "النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وسوريا واليمن في البلدان المستهدفة"، وتمت "تحت غطاء من الحسابات أو الصفحات المحلية".

وبيّن "فيسبوك" أنه "رغم أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأنشطة حاولوا إخفاء هوياتهم، فإن تدقيقاً يدوياً سمح بربط هذه الحسابات مع إيران".

وقد تم اكتشاف الأنشطة في 26 دولة، غالبية سكانها من المسلمين، في أوروبا وشمال وجنوب أفريقيا والشرق الأوسط، وبعض الدول الآسيوية.

وأغلقت شبكة "غوغل" أيضاً "حسابات مرتبطة بهيئة الإذاعة والتلفزيون لجمهورية إيران كانت تخفي علاقتها" بفيسبوك.