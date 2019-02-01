الهاتف Vivo V15 Pro سيصل يوم 20 فبراير مع كاميرا أمامية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد في الفترة الماضية أن الهاتف Vivo V15 Pro القادم من شركة Vivo سيصل مع كاميرا أمامية منبثقة بناءً على بعض الصور المسربة الواقعية لغطاء واقي مصمم خصيصًا لهذا الهاتف يضم فتحة كبيرة في الجزء العلوي من أجل هذه الكاميرا المنبثقة. الآن، بعد مرور بضعة أيام على ظهور تلك التسريبات، قررت شركة Vivo جعل الأمور رسمية بحيث كشفت لنا الآن وبشكل رسمي أنها ذاهبة لإزاحة الستار عن الهاتف Vivo V15 Pro في وقت لاحق من هذا الشهر.

في الواقع، لقد بدأت شركة Vivo اليوم بإرسال الدعوات لوسائل الإعلام لحضور حدث ستعقده الشركة في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري لكشف النقاب عن هاتف جديد سيكون جزءًا من سلسلة هواتف Vivo V Series، والهاتف المعني هنا على الأرجح هو Vivo V15 Pro.

ونظرًا إلى أن الكاميرا الأمامية ستكون في آلية منبثقة، فهذا يعني بأن الهاتف Vivo V15 Pro سيضم شاشة بإطار نحيف للغاية في جميع الجوانب الأربعة على غرار الهاتف Vivo NEX. وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية لهذا الهاتف، فينبغي أن يتم الكشف عنها في اليوم 20 فبراير، ما لم تملأ لنا التسريبات الفراغات قبل حلول ذلك التاريخ. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Vivo P15 Pro مرشح أيضًا للوصول مع ثلاث كاميرات في الخلف.

المصدر.