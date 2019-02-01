iOS 13 قد يجلب معه الوضع الليلي لواجهة نظام التشغيل بالكامل

فاطمة أيت طالب - دبي - مع الإصدار الأحدث من نظام MacOS، قامت شركة آبل بإطلاق الوضع الليلي لنظام التشغيل الخاص بها للحواسيب. ويبدو أن الوضع الليلي هي ميزة تحظى بشعبية كبيرة في السنوات الأخيرة حيث بدأ الكثيرون في تقدير القدرة على إعطاء التطبيقات مظهرًا داكنًا لجعلها أقل إشراقًا. والخبر السار هو أن هذه الميزة ستشق طريقها إلى نظام iOS كذلك.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء Bloomberg، فيبدو أنه من المتوقع أن يأتي نظام iOS 13 في وقت لاحق من هذا العام مع الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل. ما يعنيه هذا هو أنه عند تفعيل هذا الوضع، يجب أن يتم تحويل واجهة النظام بالكامل إلى واجهة داكنة وتطبيق نفس التغييرات على التطبيقات التابعة لشركة آبل. وفي هذه اللحظة، يبقى قرار تطبيق الوضع الليلي على تطبيقات الطرف الثالث في حوزة المطورين.

ومع ذلك، يعني تطبيق الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل أن شركة آبل ستعمل على إنشاء معيار وكذلك إعطاء المطورين طريقة أسهل لتنفيذ هذه الميزة في تطبيقاتهم. لسنا متأكدين من الكيفية التي سيبدو بها هذا الوضع في نظام iOS، ولكن من المرجح أن نعرف ذلك عندما ستقوم شركة آبل بالكشف عن الإصدار الجديد من نظام iOS في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 المقرر عقده في وقت لاحق من هذا العام.

في هذه الأثناء، هناك تقارير تفيد بأن شركة جوجل تعتزم بدورها جلب الوضع الليلي لنظام الأندرويد مع Android Q. وقد تم التحدث عن هذه الميزة منذ سنوات لدرجة أننا رأيناها في الإصدارات التجريبية من الأندرويد، ولكنها لم تصدر بشكل رسمي حتى الآن لسبب ما.

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