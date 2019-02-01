انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تحصد 14 ميدالية في معرض دولي للاختراعات بالكويت والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 فبراير 2019 05:26 مساءً - حصد المخترعون القطريون المشاركون في المعرض الدولي الحادي عشر في الكويت، 14 ميدالية؛ منها 8 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان، إضافة إلى جائزة المعرض الكبرى.

وعكست نتائج المعرض، الذي اختُتمت فعالياته يوم الخميس، وأقيم تحت شعار "لقاء المستثمرين بالمخترعين"، حجم التقدم الذي طرأ على مجال الابتكار في قطر.

وحصل مخترعو النادي العلمي القطري على الميداليات وسط تنافس بين أكثر من 150 اختراعاً من نحو 43 دولة عربية وأجنبية، كما شكّل المخترعون الخليجيون أكثر من 30% من نسبة المخترعين من مختلف دول العالم المشاركة في المعرض.

وحصد المبتكرون القطريون 8 ميداليات ذهبية؛ 3 منها كانت من نصيب الرائد المهندس علي حسن الراشد عن مجمل 4 اختراعات قدمها للمعرض، كما توج اختراعان للراشد بجائزة مناصفة بالجائزة الكبرى للمعرض من أمير دولة الكويت، التي يحصل بها على جائزة مالية قيّمة.

في حين ذهبت 5 ميداليات ذهبية لكل من المخترعين: محمد أحمد لاري، صالح سعيد سفران، جابر المطلق، سالم عبد الله الشهواني، حنان خميس الشمري.

وشارك الراشد من قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا) في المعرض الدولي، وتسلم جائزة المركز الأول من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح راعي المعرض.

كما فاز القطريون بـ4 ميداليات فضية لكل من: عفراء سريع الكعبي، والرائد المهندس علي حسن الراشد، وجابر محمد السليطي، وسالم عبد الله الشهواني، في حين كانت البرونزيتان من نصيب المخترعين: الشيخ علي بن سلمان آل ثاني، ومحمود صوالحة.

والاختراعات الأربعة هي: الروبوت الأمني الذكي، وجهاز التفتيش الذكي، والسترة الذكية، والمحقق الأمني الذكي.

ومن تلك الاختراعات ما شاركت به مهندستا الكيمياء العمانيتان تسنيم بنت محمد الداودي وسلمى بنت سالم السديري، وهو مشروع لإنتاج زيت طيني مستخرج من نوى التمر والزيت المهدر في المطابخ، حيث يستخدم هذا الزيت الصديق للبيئة في عمليات حفر آبار النفط والغاز كبديل عن سائل الحفر المعروف.

وتحت سقف المعرض، اجتمع أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن فرص لتنمية استثماراتهم في مشاريع واعدة، مع المخترعين المتطلعين لتمويل يحوّل مخترعاتهم إلى منتجات يجري تسويقها إقليمياً ودولياً.