جوجل تسخر من مستخدمي iPhone في الإعلان الترويجي الأحدث لخاصية ” Night Sight “

فاطمة أيت طالب - دبي -

لفترة طويلة جدًا، كان يُعتقد أن هواتف iPhone التابعة لشركة آبل هي من تملك أفضل كاميرات الهواتف الذكية في السوق. في حين إستمرت كاميرا iPhone في الحفاظ على معاييرها، فيبدو أنه تم التفوق عليها من قبل كاميرات الشركات الأخرى والتي تبدو أكثر إستعدادًا لتحمل مخاطر أكبر.

لم تكن هواتف Nexus من شركة جوجل معروفة أبدًا بكاميراتها، ولكن جوجل غيرت قناعة الجميع بإستخدام سلسلة هواتف Google Pixel، وخاصة بعد قدوم خاصية Night Sight مع الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL، وهي نفسها الخاصية التي إستخدمتها شركة جوجل للسخرية من مستخدمي iPhone. في الواقع، لقد قامت شركة جوجل مؤخرًا بإطلاق حملة ترويجية جديدة تتباهى فيها بميزة Night Sight في هواتف Google Pixel 3، وهي الميزة التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي لإلتقاط صور مذهلة جدًا في البيئات المنخفضة الإضاءة.

قد يجادل البعض بأن الصور الملتقطة بإستخدام وضع Night Sight ليست طبيعية المظهر، ولكننا نعتقد بأنها تُعد أفضل من إلتقاط صور مظلمة ومليئة بالضوضاء. لقد بدأنا برؤية شركات أخرى تقوم بتضمين ميزات مشابهة في هواتفها الذكية، مثل شركة سامسونج التي تردد أنها تعمل على ميزة مماثلة تدعى Bright Night ستصل مع هواتف Galaxy S10، فضلا عن شركات أخرى مثل Huawei و Xiaomi.

لسنا متأكدين من الكيفية التي تخطط بها شركة آبل للرد على هذه الميزة، ولكن يبدو أن الشركة تركز أكثر على إظهار الجوانب المميزة في كاميرات هواتفها الذكية في الحملة الترويجية ” Shot On iPhone ” والتي تتألف أساسًا من الأفلام القصيرة التي تم تصويرها بالكامل بإستخدام هواتف iPhone الحديثة.