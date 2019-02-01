الهاتف Huawei P30 Lite سيضم شاشة بدقة +FullHD، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا في الفترة الماضية بأن سلسلة هواتف Huawei P30 Series القادمة ستحمل أسماء رمزية مختلفة تشمل Elle و Vogue و Marie Claire. ويبدو أن هذا الأخير هو الهاتف Huawei P30 Lite.

في الواقع، لقد كشف لنا User Agent Profile لمتصفح الهاتف أن هذا الأخير سيضم شاشة بدقة +FullHD تمتاز بأبعاد تبلغ 19.3:9 وبقطع في الجزء الأوسط العلوي كما هو موضح في الصور المسربة أدناه. ومن المرجح أن تمتاز هذه الشاشة بقطر 6 إنش، وأن يضم الهاتف Huawei P30 Lite مستشعر بصمات الأصابع في الخلف بدلا من الشاشة لأن مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة لا يزال حصريًا لكل من Huawei P30 و Huawei P30 Pro.





وبالإضافة إلى ذلك، فالهاتف Huawei P30 Lite سيعمل كذلك بشكل مسبق بنظام Android 9 Pie، كما أنه سيضم المعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 710، وشاحن بسرعة 18W. وعلى غرار الهاتف Huawei Nova 4، فالهاتف Huawei P30 Lite سيضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 20 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 16 ميغابكسل للمستشعر الثاني، وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثالث والأخير. عمومًا، هذه مجرد شائعات وتسريبات، وليست معلومات رسمية، وبالتالي فمن الأفضل التعامل معها بأقل قدر من الحماسة.

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