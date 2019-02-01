عائدات أمازون تصل إلى 72.4 مليار دولار

أعلنت شركة أمازون عن نتائج أعمالها للربع الرابع من عام 2018، حيث نمت الإيرادات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 72.4 مليار دولار، مع تحقيقها صافي دخل قدره 3 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع أرقام الربع الرابع من عام 2017 التي بلغت 60.5 مليار دولار للإيرادات و 1.86 مليار دولار لصافي الدخل.

وحققت أمازون دخلاً صافياً على مدار العام بلغ 10.1 مليار دولار، بزيادة من 3 مليارات دولار في السنة السابقة، ويشكل الربع الرابع الفترة الأكبر والأكثر أهمية بالنسبة لأمازون بسبب مبيعات العطلات.

وكان المحللون يتوقعون أن تحقق أمازون عائدات بقيمة 71.9 مليار دولار، وبالتالي فإن عملاقة البيع بالتجزئة قد تغلبت بسهولة على التوقعات.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 3 في المئة في التعاملات العادية، وقدمت أمازون توقعات للربع الأول تتراوح بين 56 مليار دولار و 60 مليار دولار، مقارنة بتقديرات 60.96 مليار دولار من المحللين.

وقال جيف بيزوس Jeff Bezos، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في بيان إن إيكو دوت Echo Dot هو المنتج الأكثر مبيعًا عبر جميع المنتجات على أمازون عالميًا، واشترى العملاء ملايين الأجهزة الأخرى من عائلة إيكو Echo مقارنة بالعام الماضي.

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وأضاف “لقد تضاعف عدد العلماء الباحثين العاملين في أليكسا خلال العام الماضي، وقمنا في عام 2018 بتحسين قدرة أليكسا على فهم الطلبات والإجابة عن الأسئلة بأكثر من 20 في المئة من خلال التقدم في التعلم الآلي، وأضفنا مليارات الحقائق التي جعلت أليكسا أكثر دراية من أي وقت مضى”.

وأكمل جيف بيزوس كلامه قائلًا: “ضاعف المطورون عدد مهارات أليكسا إلى أكثر من 80 ألف، وتحدث العملاء إلى أليكسا عشرات المليارات من المرات في 2018 مقارنة بالعام 2017”.

وارتفعت مبيعات أمريكا الشمالية بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 44.1 مليار دولار، في حين نمت المبيعات الدولية بنسبة 15 في المئة لتصل إلى 20.8 مليار دولار.

وظلت خدمات أمازون للويب AWS، الرائدة في سوق الحوسبة السحابية، في الصدارة، إذ قفزت بنسبة 45 في المئة في المبيعات لتصل إلى 7.4 مليار دولار، وبالتالي، كانت AWS تمثل حوالي 10 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة خلال هذا الربع.

وارتفعت خدمات الاشتراك بنسبة 25 في المئة لتصل إلى 3.96 مليار دولار، وقفزت فئة “الأخرى” في أمازون، والتي تتألف في الغالب من الأعمال الإعلانية للشركة، بنسبة 95 في المئة لتصل إلى 3.4 مليار دولار.