15 شيء تنبأ بهم بيل جيتس عام 1999 وأصبحوا حقيقة اليوم

قام بيل جيتس في عام 1999 بتأليف كتاب يحمل عنوان Business @ the Speed of Thought ناقش فيه كيفية تكامل الأعمال التجارية والتكنولوجيا، ويشرح كيف يمكن للبنية التحتية الرقمية وشبكات المعلومات أن تساعد أي شخص على التفوق والمنافسة.

في هذا الصدد تنبأ بيل جيتس بخمسة عشر شيئًا كانت في هذا الوقت أمور غريبة بعض الشيء، ولكن هذه التنبؤات أصبحت حقيقة الآن.

فيما يلي التوقعات الخمس عشرة التي تنبأ بها بيل جيتس منذ حوالي 20 عامًا، ومدى تحققها الآن:

1- مواقع مقارنة الأسعار

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توقعات جيتس: سيتم تطوير خدمات مقارنة الأسعار الآلية، مما سيسمح للناس برؤية الأسعار عبر مواقع ويب متعددة وهو ما سيجعل من السهل العثور على أرخص المنتجات لجميع الصناعات.

ما تم تحقيقه اليوم: يمكنك بسهولة البحث عن منتج على جوجل أو أمازون والحصول على أسعار مختلفة، كما تساعد المواقع مثل Kayak و Expedia الأشخاص في العثور على أرخص سعر لرحلات الطيران، في حين يساعد كل من Google Shopping وBing Shopping في العثور على أسعار وعروض للعديد من المنتجات.

2- الهواتف والأجهزة الذكية

توقعات جيتس: “سيحمل الناس الأجهزة الصغيرة التي تسمح لهم بالبقاء على اتصال دائم والقيام بالعديد من المهام من أي مكان. كما سيكونون قادرين على التحقق من الأخبار، ورؤية الرحلات التي حجزوها ، والحصول على معلومات من الأسواق المالية، و غير ذلك الكثير. ”

ما تم تحقيقه اليوم: الهواتف الذكية متوافرة باشكال واحجام مختلفة، وهناك أيضًا الساعات الذكية smart watches، ومكبرات الصوت مثل أمازون إيكو Amazon Echo، وحتى نظارات الواقع المعزز مثل HoloLens التي تطورها شركة مايكروسوفت وتمنح المستخدمين طريقة للحصول على معلومات أكثر وأفضل لاتخاذ القرارات.

3- الدفع الفوري وتحويل الأموال عبر الإنترنت

توقعات جيتس: سيدفع الناس فواتيرهم ويتابعون شؤونهم المالية عبر الإنترنت

ما تم تحقيقه الآن: يمكننا الآن اقتراض الأموال عبر الإنترنت من خلال مواقع الويب مثل Lending Club الذي يقدم القروض الشخصية وقروض الأعمال التجارية والتمويل الطبي، كما يمكننا الأن تحويل الأموال واستلامها بسهولة عبر الكثير من المواقع والتطبيقات مثل باي بال PayPal و Venmo.

4- تحسين الرعاية الصحية عبر الويب

توقعات جيتس: سيتواصل الناس مع أطبائهم عبر الإنترنت.

ما تم تحقيقه اليوم: أثرت التكنولوجيا بشكل كبير على مجال الرعاية الصحية ولكن ليس بالدرجة التي غيرت بها أوبر Uber وسائل النقل مثلًا، نجد الآن مواقع مثل ZocDoc تهدف إلى تسهيل العثور على الطبيب وتحديد مواعيد معه، وتحاول الشركات الناشئة مثل One Medical و Forward تغيير ما يشبه مكتب الطبيب من خلال تقديم عضويات شهرية للعناية الصحية عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك تقدم شركات صناديق المرضى الكبار مثل Kaiser Permanente استشارات طبية عبر دردشة الفيديو من خلال الهواتف الذكية.

5- المساعدات الشخصية وإنترنت الأشياء

تنبؤات جيتس: سيتم تطوير مرافقات شخصية يقومون بتوصيل ومزامنة جميع أجهزتك بطريقة ذكية سواء كانوا في المنزل أو في المكتب، والسماح لهم بتبادل البيانات حيث ستقوم هذه المساعدات الشخصية بفحص بريدك الإلكتروني أو الإشعارات، وتقديم المعلومات التي تحتاجها.

عندما تذهب إلى المتجر يمكنك إخباره بالوصفات التي تريد إعدادها، وسوف يقوم بإنشاء قائمة بالمكونات التي تحتاج إلى شرائها، وستقوم بإبلاغ جميع الأجهزة التي تستخدمها عن مشترياتك وجدولك الزمني مما يسمح لها بالتكيف تلقائيًا مع ما تفعله.

ما تم تحقيقه اليوم: يوجد اليوم المساعدات الصوتية مثل مساعد جوجل وأمازون أليكسا Amazon Alexa، وفي الوقت نفسه تقوم شركة Nest – التي استحوذت عليها شركة جوجل في عام 2014 – بصناعة أجهزة ذكية تُساعد في التحكم بحرارة المنازل وأجهزة لإنذار الحرائق، ومن أشهر أجهزة هذه الشركة جهاز التحكم بحرارة المنزل الذي يحمل اسم Thermostat، والتي يتميز بقدرته على التعلم بشكلٍ تلقائي ليصبح قادرًا على تجميع البيانات حسب الروتين اليومي الخاص بك وضبط درجة حرارة منزلك تلقائيًا.

6- المراقبة المنزلية عبر الإنترنت

توقعات جيتس: انتشار أجهزة تمكنك من متابعة منزلك وإبلاغك بزيارة الأشخاص لك عندما لا تكون بالمنزل.

ما تم تحقيقه اليوم: أصبح اليوم هذا الأمر شائعًا بشكل متزايد فهناك شركات مثل Canary و Netgear و Nest تقوم جميعها بتصنيع كاميرات تتيح لك متابعة منزلك من خلال هاتفك الذكي.

7- مواقع التواصل الاجتماعي

تنبؤات جيتس: انتشار المواقع الخاصة التي تجمع بين الأصدقاء والعائلة مما يسمح لك بالدردشة والتخطيط للأحداث.

ما تم تحقيقه اليوم: انتشار منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وإنستاجرام وسناب شات ولينكدإن والعديد من التطبيقات الأخرى التي تمنحك طريقة سهلة للبقاء على اتصال مع المجموعات الكبيرة والصغيرة.

8- العروض الترويجية المؤتمتة

تنبؤات جيتس: ستظهر برامج تعرف متى قمت بحجز رحلة ما وتستخدم هذه المعلومات لاقتراح أنشطة في الوجهة المحلية مع خصومات وعروض خاصة لجميع الأشياء التي ترغب في المشاركة فيها.

ما تم تحقيقه اليوم: توفر مواقع السفر مثل Expedia و Kayak عروض تستند إلى بيانات الشراء السابقة للمستخدم. كما يمكن أن يوفر كل من جوجل وفيسبوك إعلانات ترويجية استنادًا إلى موقع المستخدم واهتماماته.

9- مواقع البث المباشر للنقاش الرياضي

توقعات جيتس: ظهور خدمات تتيح لك مناقشة ما يجري على الهواء مباشرة أثناء مشاهدة المباريات الرياضية على التلفزيون، والدخول في مسابقة تصويت على من تعتقد أنه سيفوز بالمباراة..

ما تم تحقيقه اليوم: هناك كل من فيسبوك وتويتر حيث يذهب عشاق الرياضة لمناقشة المباريات الكبيرة عند حدوثها. كما أن شبكات التواصل الاجتماعي قد دخلت في البث المباشر للمباريات الرياضة مباشرة من مواقعهم.

10- الإعلانات الذكية

توقعات جيتس: ستصل الإعلانات الذكية للأجهزة وستعرف توجهاتك الشرائية وستعرض إعلانات مصممة خصيصًا لتفضيلاتك.

ما تم تحقيقه اليوم: انتشار الإعلانات على جوجل وفيسبوك والتي يتم تخصيصها لتقوم باستهداف المستخدمين بحسب المعلومات السكانية والاهتمامات.

11- روابط لمواقع ويب خلال البث التلفزيوني المباشر

توقعات جيتس: سيشتمل البث التلفزيوني على روابط تشير إلى مواقع الويب ذات الصلة والمحتوى لمعرفة المزيد من التفاصيل عما تشاهده.

ما تم تحقيقه اليوم: كل إعلان تجاري تقريبًا في هذه الأيام يطلب من المشاهد الانتقال إلى موقع ويب، أو متابعة النشاط التجاري على توتير، أو مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا، ومن النادر الآن رؤية بث محتوى على التلفاز بدون موقع ويب مرتبط به.

12- منصات للنقاش عبر الإنترنت

توقعات جيتس: سيتمكن سكان المدن والبلدان من إجراء مناقشات على الإنترنت تتعلق بالقضايا التي تؤثر عليهم، مثل السياسة المحلية أو تخطيط المدن أو السلامة.

ما تم تحقيقه اليوم: يستطيع اليوم لناس التواصل والنقاش في كل الموضوعات عبر منصات مثل فيسبوك وتويتر، ومن حيث النقاش القضايا العامة تهدف تطبيقات مثل Nextdoor و Citizen إلى مساعدة سكان الحي على التواصل مع بعضهم البعض ومناقشة الأمور المحلية التي تؤثر عليهم.

13- مواقع الويب القائمة على الاهتمامات

توقعات جيتس: لن تتأثر المجتمعات عبر الإنترنت بموقعك ولكن باهتمامك.

ما تم تحقيقه اليوم: تركز جميع أنواع المواقع الإخبارية والمجتمعات عبر الإنترنت على الموضوعات الفردية، وقد توسعت العديد من المواقع الإخبارية لتشمل قطاعات منفصلة مما يوفر تغطية أكثر تعمقاً لموضوع معين.

يعتبر موقع ريديت Reddit هو مثال رائع على موقع ويب مقسم إلى مجموعات فرعية تُسمى subreddits، والتي تركز على الاهتمامات بدلاً من معرفة من أنت أو مكان وجودك.

14- برمجيات إدارة المشاريع

توقعات جيتس: سيكون بمقدور مديري المشروعات الذين يتطلعون إلى بناء فريق التواصل عبر الإنترنت، ووصف المشروع والحصول على توصيات للأشخاص المتاحين الذين يتناسبون مع متطلباتهم.

ما تم تحقيقه اليوم: ظهور الكثير من البرامج التي يعتمد عليها لمتابعة سير العمل في الشركات والمؤسسات وبرامج وتطبيقات لإدارة فرق العمل عن بُعد بما في ذلك سلاك Slack و Asana و Trello، والتي أحدثت ثورة في كيفية توظيف الأشخاص وتشكيل فرق العمل وتخصيص المهام للآخرين. وفي الوقت نفسه تساعد شركات مثل Fiverr و Gigster على ربط الشركات بالمواهب الإبداعية الحرة التي تحتاجها لإنجاز المشروع.

15- التوظيف عبر الإنترنت

توقعات جيتس: سيتمكن الأشخاص الذين يبحثون عن وظائف من العثور على فرص عمل عبر الإنترنت من خلال الإعلان عن اهتمامهم واحتياجاتهم ومهاراتهم المتخصصة.

ما تم تحقيقه اليوم: تسمح مواقع مثل لينكدإن LinkedIn – التابع لشركة مايكروسوفت – للمستخدمين بعرض السير الذاتية الخصة بهم والبحث عن وظائف بناءً على الاهتمامات والاحتياجات، كما يتيح لمسؤولي التوظيف بالشركات العثور على أصحاب المهارات المتخصصة.