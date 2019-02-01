لعشاق السفر.. 5 تطبيقات لحجز رحلات الطيران تساعدك على توفير…

أصبحت الهواتف الذكية في الفترة الأخيرة رفيقًا لا غني عنه لكل مسافر، حيث يمكن الاعتماد عليه في إنهاء الكثير من ترتيبات السفر بدءًا من حجز رحلات الطيران وأماكن الإقامة ومعرفة الأماكن السياحية في وجهتك، ومتابعة أي تغييرات قد تطرأ على هذه الترتيبات، وذلك بسبب توافر الكثير من تطبيقات السفر المميزة.

يعتمد معظم المسافرين على عدد قليل فقط من تطبيقات السفر التي تتمتع بشهرة واسعة، في حين أنه يوجد الكثير من التطبيقات الجديدة أقل شهرة ولكنها تقدم العديد من الميزات، ومن بينها تطبيقات حجز رحلات الطيران التي تساعدك في حجز رحلتك القادمة بطرق أسهل وبأسعار معقولة.

فيما يلي 5 تطبيقات تساعدك على حجز رحلات الطيران بأقل سعر:

ملاحظة: يُوصى باستخدام أي تطبيق رحلات جديد قبل بضعة أسابيع من الحاجة إليها حتى يمكنك تجربة ميزاته ومعرفة ما إذا كانت واجهة المستخدم به يسهل التعامل معها.

1- تطبيق Hopper

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يشبه تطبيق Hopper وكيل سفر فائق السرعة، فهو يعرف كل شيء ويحلل أسعار ما يصل إلى 15 مليار رحلة طيران كل يوم ويتنبأ بأرخص الأسعار بدقة تبلغ 95%، ويتمتع بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة.

تكمن قوته في تتبع أسعار رحلات الطيران لمساعدتك على اتخاذ قرار ما إذا كنت تريد الشراء الآن أو الانتظار حتى تصل إلى سعر مناسب، ويفعل ذلك بشكل لحظي تقريبًا حيث يستخدم التطبيق علوم البيانات المتقدمة للتنبؤ بأسعار تذاكر السفر والطيران.

يدعم التطبيق ميزة جديدة تُسمى Watch للحصول على إشعارات بمجرد انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها لتتمكن من بالحجز.

الميزات الرئيسية:

الحصول على نصائح حول المطارات والتواريخ القريبة لتوفر أكثر في رحلتك

استخدام الفلاتر للحصول على توقعات مخصصة حول أفضل رحلة لك

مقارنة الأسعار بين أكثر من 250 شركة طيران في جميع أنحاء العالم بما في ذلك معظم شركات الطيران منخفضة التكلفة

الحصول على توصيات مخصصة حول عروض الطيران إلى الوجهات التي قد ترغب في زيارتها استنادًا إلى الرحلات التي تتعقبها ، والعطلات السابقة وميزانية السفر الخاصة بك

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق The Flight Tracker

يقدم لك تطبيق Flight Tracker ميزة البحث الأكثر سهولة للعثور على رحلات الطيران، وتتبع جميع الرحلات الجوية ومعلومات الطيران في جميع أنحاء العالم في الوقت الحقيقي.

الميزات الرئيسية:

تتبع الرحلات في جميع أنحاء العالم، وإتاحة معلومات مفصلة لمواعيد المغادرة والوصول

يتزامن تلقائيا مع حساب TripIt الخاص بك

حفظ ومشاركة معلومات رحلتك عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية

تلقي إشعارات حول تأخر الرحلات أو الإلغاءات أو أي تغييرات أخرى قبل مغادرتك

توافر خرائط للمطارات الرئيسية

توقعات الطقس لكل مطار لمدة تصل إلى 10 أيام

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق Skiplagged

يمكنك من خلال تطبيق Skiplagged العثور على أفضل أسعار لرحلات الطيران والفنادق وتوفير مئات الدولارات مقارنة بمواقع السفر الأخرى.

يعتمد هذا التطبيق على ميزة ليست موجود في أي تطبيق آخر وهي ميزة رحلة المدينة الخفية hidden-city flight وهي خدعة يعرفها العديد من محترفي السفر الدائم وتعتمد على أن سعر الرحلة المتجهة لمكان ما مع التوقف للترانزيت في وجهتك تكون أقل سعراً من الرحلة المباشرة لوجهتك.

الميزات الرئيسية:

استكشاف تواريخ السفر التي تتيح لك أسعار منخفضة ورؤية تغييرات أسعار الرحلات

فلترة الرحلات حسب المدة، وعدد الرحلات، ومواعيد الإقلاع / وقت الهبوط وأكثر من ذلك

تلقي إشعارات عندما ينخفض سعر رحلتك

فلترة الفنادق وعرض تقييم المسافرين لها

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق Jetradar

يتيح لك تطبيق Jetradar الحصول على أرخص سعر لتذاكر طيران رحلتك حيث يوضح لك الأسعار المتاحة للسفر إلى عدد كبير من الوجهات مما يتيح لك الاختيار استنادًا إلى التكلفة فقط.

الميزات الرئيسية:

مقارنة الأسعار بين أكثر 1038 شركة طيران منتظمة، ومنخفضة التكلفة

استكشاف الخيارات بسهولة مع خريطة الأسعار حيث يعرض لك خريطة أسعار لتذاكر الطيران الرخيصة عبر عدة وجهات

ينظم أرشيف شامل لجميع عمليات البحث السابقة عن رحلات الطيران

إحصاءات رحلات الطيران مثل التحقق من وزن الأمتعة المسموح به، ومعلومات التأخير، ونماذج الطائرات وغير ذلك الكثير

إمكانية مشاركة تذاكر الطيران الرخيصة بسهولة عبر عدة خدمات مراسلة مع الأصدقاء أو العائلة

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يمكنك الاشتراك من داخل التطبيق للحصول على إشعارات لدرجة رجال الأعمال.

5- تطبيق Hitlist

يقوم تطبيق Hitlst بفحص الأسعار لملايين الرحلات، ويوفر لك أفضل مسارات السفر لمساعدتك على معرفة الوقت الأمثل للسفر.

يحتوي Hitlist أيضًا على عناصر رسومية مفيدة للمساعدة في تصور التسعير وعوامل أخرى بما في ذلك عرض قوائم التسعير بالألوان حيث يشير اللون الأحمر إلى السعر المتوسط ، والبرتقالي للسعر الجيد، والأصفر للجيد جدًا، والأخضر للمذهل).

كما يعرض التطبيق تقويمًا سنويًا لاتجاهات السعر في شكل شريط الرسم البياني لكل وجهة، والتي تساعدك على معرفة الوقت الذي يعطيك أفضل أسعار معقولة خلال العام للسفر.

ويتيح لك أيضًا البحث على نطاق واسع يشمل القارات والمناطق والشواطئ والجزر والأنشطة ، وغير ذلك الكثير.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.