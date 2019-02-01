شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 دول ساعدت فى نمو مستخدمى فيس بوك خلال الربع الأخير من 2018.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة "فيس بوك" إن عدد مستخدميها اليوميين ارتفع بنسبة 9% إلى 1.52 مليار فى الربع المنتهى فى ديسمبر، حيث جاءت قيادة هذا النمو فى أسواق مثل الهند وإندونيسيا والفلبين، حيث يمثل المستخدمون النشطين اليوميين نحو 66% من المستخدمين النشطين شهريا البالغ 2.32 مليار مستخدم فى ربع ديسمبر من عام 2018، حسبما قال ديفيد فاينر، المدير المالى للفيس بوك خلال اجتماع المستثمرين فى الربع الأخير.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى فأضاف "فاينر" أن عدد المستخدمين - الذين استخدموا فيس بوك خلال الشهر - نما بنسبة 191 مليون أو 9% مقارنة بالعام الماضى، وأضاف: "الربع الرابع كان ربعًا قويًا، حيث أنهى عامًا جيدًا لأعمالنا.. بلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا فى فيس بوك نحو 1.52 مليار، بزيادة 9% مقارنةً بعام 2017، حيث جاءت قيادة هذا النمو فى كل من الهند وإندونيسيا والفلبين".

وكانت شبكة فيس بوك قد كشفت يوم الأربعاء الماضى، أن أرباحها فى الربع الأخير من 2018 ارتفعت بنسبة 61% لتصل إلى 6.8 مليار دولار، فى حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 30% إلى 16.6 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وبالنسبة للعام بأكمله، توسع صافى الدخل بنسبة 39% ليصل إلى 22.1 مليار دولار، وارتفعت الإيرادات بنسبة 38% لتصل إلى 55 مليار دولار.