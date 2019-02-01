شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مايكروسوفت" تعلن عن إيرادات 32.5 مليار دولار بارتفاع نسبته 12% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت عن نتائجها المالية للربع الأخير الذى انتهى فى 31 ديسمبر 2018، وبالمقارنة مع السنة المالية الماضية، مؤكدة زيادة الإيرادات بنسبة 12٪ ما أدى إلى تحقيق إيرادات وصلت إلى 32.5 مليار دولار، فيما بلغ الدخل التشغيلى 10.3 مليار دولار بزيادة قدرها 18٪، وكان صافى الدخل 8.4 دولار مليارًا، وكان العائد المخفَّض للسهم 1.08 دولار أمريكى، وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، ارتفعت عائدات منتجات "اوفيس" التجارية والخدمات السحابية بنسبة 11٪ بفضل نمو أرباح Office 365 التجارية بنسبة 34٪، كما ارتفعت عائدات منتجات "أوفيس" للمستهلكين والخدمات السحابية بنسبة 1٪ مع نمو عدد مشتركي Office 365 الاستهلاكية إلى 33.5 مليون مشترك، كما ارتفعت إيرادات LinkedIn بنسبة 29٪ مع مستويات قياسية من المشاركة بنسبة نمو 30٪.

كما ارتفعت عائدات منتجات Dynamics وخدمات التخزين السحابية بنسبة 17٪ بفضل نمو الإيرادات فى Dynamics 365 بنسبة 51٪، كما بلغت عائدات السحابة الذكية 9.4 مليار دولار أمريكى، وزادت بنسبة 20٪، لكن في نفس الوقت انخفضت عائدات Windows OEM بنسبة 5٪، حيث زادت منتجات ويندوز التجارية والخدمات السحابية بنسبة 13 ٪، وزادت إيرادات الألعاب بنسبة 8٪ مع نمو إيرادات خدمات وبرامج Xbox بنسبة 31٪.