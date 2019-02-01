تكنولوجيا: “دكتور ماريو”.. لعبة جديدة قادمة من نينتندو على الهواتف الذكية

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أعلنت شركة نينتندو اليابانية Nintendo عن تحديدها بداية صيف العام الجاري 2019 موعدا لإصدار أحدث ألعابها “عالم دكتور ماريو” Dr. Mario World، والتي تستهدف الهواتف الذكية.
وبحسب نينتندو، فإن لعبة “عالم د. ماريو” ستكون لعبة ألغاز متاحة للتنزيل مجانا، وقد تم تطويرها بشكل مشترك مع تطبيق التراسل الياباني “لاين” LINE وشركة NHN Entertainment، وأنها ستكون متاحة على نظامي تشغيل الهواتف أندرويد Android وiOS، وسيتضمن التطبيق عمليات شراء داخله in-app purchases، ومن المقرر إطلاقه في 60 بلدا حول العالم.
ودخلت نينتندو إلى عالم ألعاب الهواتف الذكية لأول مرة عندما أصدرت لعبتها “سوبر ماريو رن” Super Mario Run، في عام 2016.
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