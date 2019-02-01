الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف Xperia XZ4 ستضم مستشعر بدقة 52 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، تم تسريب بعض المواصفات التقنية للهاتف Xperia XZ4. بعد بضع ساعات، ظهر تقرير آخر يقول بأن هذا الهاتف سيضم كاميرا مزودة بمستشعر يمتاز بدقة 52 ميغابكسل، مما يجعله مستشعر كاميرات الهواتف الذكية الأعلى دقة حتى الآن علمًا أن هذا اللقب هو من نصيب الهاتف Honor View 20 المزود بمستشعر يمتاز بدقة 48 ميغابكسل.

الهاتف Xperia XZ4 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بحيث ستضم الكاميرا الأولى مستشعر بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.6، في حين ستضم الكاميرا الثانية مستشعر بدقة 52 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.6، والكاميرا الثالثة مستشعر من نوع ToF بدقة 0.3 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.4.

ومن المفترض أن يستخدم هذا المستشعر التي تصل دقته إلى 52 ميغابكسل من 1 إلى 4 بكسلات من أجل إنشاء صور بدقة 13 ميغابكسل مع العلم بأن هذه هي الآلية التي تستخدمها معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الوقت الراهن، وخصوصًا الشركات الصينية.

وبالعودة إلى التسريبات التي وردتنا بالأمس، فمن المرجح أن يأتي الهاتف Xperia XZ4 الجديد مع مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.5 إنش وبدقة 3360×1440 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4400mAh. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

وبصرف النظر عن الهاتف Xperia XZ4، فمن المرجح أن تقوم شركة Sony كذلك في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده أواخر الشهر المقبل بالكشف عن الهاتف Xperia XZ4 Compact، فضلا عن مجموعة من الهواتف الذكية المتوسطة الأخرى. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على كافة التفاصيل حول المنتجات الجديدة من شركة Sony.

المصدر.