جوجل قامت أيضًا بإطلاق تطبيق يقوم بجمع البيانات الشخصية للمستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يخفى على أحد أن شركة جوجل تجمع كمية هائلة من البيانات عنا. وكلما إستخدمنا خدماتها للبحث عن الأشياء على شبكة الإنترنت، ومشاهدة مقاطع الفيديو، تقوم بجمع تلك البيانات وإستخدامها بعد ذلك من أجل الإعلانات المستهدفة. ومع ذلك، يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا بالنسبة لشركة جوجل لأنه إتضح الآن أن الشركة قامت بإطلاق تطبيق يدعى Screenwise Meter يقدم مكافآت للمستخدمين مقابل بياناتهم.

ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم من موقع TechCrunch، فقد إتضح أن تطبيق Screenwise Meter يسيء إستخدام الشهادة التي تمنحها آبل للتطبيقات الموجهة للموظفين فقط للمساعدة في التحايل على متجر iTunes App Store وجمع المعلومات عن المستخدمين. هذا مشابه لما فعلته الفيسبوك والتي إتضح في الأونة الأخيرة كذلك أنها كانت تدفع للمستخدمين مقابل البيانات الشخصية الخاصة بهم.

في حين لم تخفي أي من جوجل والفيسبوك نواياها من وراء هذه التطبيقات، فإن حقيقة إستخدامهما لشهادة الموظفين فقط، والمخصصة للتطبيقات المصممة للإستخدام الداخلي فقط، تجعلها تبدو مشبوهة للغاية، كما لو كانت كلتا الشركتين تعلمان أن مثل هذه التطبيقات لن تحصل أبدًا على موافقة متجر iTunes App Store لو كانت تستخدم نفس الشهادات المستخدمة من قبل التطبيقات العادية الموجهة لعامة المستخدمين. ومنذ ذلك الحين، قامت شركة آبل بتعطيل تطبيقات iOS الداخلية الخاصة بالفيسبوك.

بعد صدور هذا التقرير، قامت شركة جوجل بإصدار بيان لموقع TechCrunch أعلنت فيه أنها ستقوم بإزالة التطبيق. ” يجب ألا يكون تطبيق Screenwise Meter على منصة iOS قيد التشغيل بموجب برنامج مطوري الشركات التابع لشركة آبل – كان هذا خطأً، ونحن نعتذر. لقد قمنا بتعطيل هذا التطبيق على أجهزة iOS. هذا التطبيق هو طوعي تمامًا وكان كذلك دائمًا. لقد كنا صريحين مع المستخدمين حول الطريقة التي نستخدم بها بياناتهم في هذا التطبيق، وليس لدينا إمكانية الوصول إلى البيانات المشفرة في التطبيقات وعلى الأجهزة، ويمكن للمستخدمين إلغاء الإشتراك في البرنامج في أي وقت يشاؤون ذلك “.