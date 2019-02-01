افتتاح أول مركز لتجارب عملاء أﭬايا في السعودية

الرياض - الخليج 365 :

اقامت شركة أﭬايا القابضة (رمزها في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: AVYA) بإطلاق مساحاتها المكتبية الجديدة في مجمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ITCC) في الرياض. في ما يأتي كاستثمار هام في النظام البيئي التكنولوجي الإقليمي , و يضم المكتب في ITCC أول مركز لتجارب عملاء Avaya في المملكة العربية السعودية.

ودعى المسؤولين الاقايميين والمحليين في أﭬايا شركاءها في الأعمال من كبريات شركات التقنية المحلية والأكاديميين وقطاع الأعمال السعودي و والقطاع العام لاستخدام المركز لابتكار محتوى محلي وتطوير حلول مبتكرة بأيدي سعودية من أجل بناء الخبرات التي تريدها وتحتاجها المملكة. وها هي رؤية 2030 تتحول بخطى سريعة إلى واقع ملموس، ويُشكل التحول الرقمي ركيزة استراتيجية في جميع القطاعات الحيوية في المملكة. ومن. ويضم المركز البنى التحتية المطلوبه لبناء حلول مراكز الاتصال والاتصالات الموحدة التي تدمج بين هذه التقنيات والذكاء الاصطناعي والبيومترات وغيرها من التقنيات الجديدة وذلك لملاحقة تساريع وتيرة التحول الرقمي ودمج القدرات التقنية الجديدة لتقديم ما يلاءم تطلعات الأعمال والحكومات والأفراد.

واليوم تمتلك أﭬايا مكاتب في أكثر من 131 دولة حول العالم ويعمل لديها 7000 موظف، وتمتلك مراكز بحث وتطوير في قارات العالم الستة. وتؤثر تقنيات الشركة على مليارات الأفراد حول العالم. وتتمتع أﭬايا، ومن خلال أكثر من عقدين من التواجد في السعودية، بقاعدة عملاء كبيرة ،و تلامس تقنيات أﭬايا كافة جوانب الحياة اليومية لسكان المملكة، سواءً من خلال الهواتف التي يستخدمونها في العمل، أو عند طلب الطعام، أو عبر الإنترنت، أو عبر الهاتف، أو عندما يتصلون بالمستشفى أو الطبيب، أو حتى عند الاتصال بسيارة أجرة أو رقم الطوارئ المحلي، وذلك من خلال حلول التواصل المؤسساتي وحلول خدمة العملاء. وفي المرة التالية التي تتصل فيها بالطوارئ، هناك احتمال كبير بأن تتلقى فرق الطوارئ معلوماتك عبر تقنية أﭬايا فان الشركة وفريقها يفخر بشكل خاص بالعمل الذي تقوم به مع فرق الطوارئ في المملكة.

وخلال حفل الافتتاح، والذي حضره جمع من شركاء الشركة وعملائها من القطاع الخاص والعام وحشد من الاعلاميين، قال فادي هاني، نائب رئيس أﭬايا في الشرق الأوسط، أفريقيا وتركيا: "نحن متحمسون لوجودنا في قلب منظومة التقنية هنا في مجمع تقنية المعلومات والاتصالات. ولا شك أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولاً مذهلاً، ونحن متفائلون للغاية تجاه آفاق النمو في المملكة، ولذا كان من المنطقي أن نطور مكتبنا في مساحة تلائم استثماراتنا في توسيع فريقنا المحلي. ومكتبنا في مجمع تقنية المعلومات والاتصالات ليس مكتبنا الأول في المملكة ولن يكون الأخير، ولكن الإضافة الجديدة والمثيرة في هذا المكتب هي مركز ابتكارا تجارب ابتكار وتطوير حلول تتناسب مع احتياجات وتطلعات المملكة. "

وأضاف فادي هاني:"ان الثقة هي أبرز ما يميز اسم أﭬايا عن غيرها من الأسماء التجارية في السوق السعودية. فعلى مدار عقود طويلة أثبتت حلول مراكز الاتصال ونظم الاتصالات الموحدة التي نقدمها أنها اختيار مثالي وفعال للمؤسسات الكبيرة من القطاعين العام والخاص. واليوم نأخذ خطوات تعتمد على هذه الثقة، لوصول إلى مستوى جديد من التميز وذلك من خلال الانتقال إلى العصر الرقمي عبر منصات تقنيه تُمكّن من بناء الحلول المناسبة لمشكلات معينة."

وتُشكل المملكة أكبر حصة سوقية ل أﭬايا في مجال الاتصالات الموحدة للشركات وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة . وتضم قائمة عملاء أﭬايا في المملكة أكبر المستشفيات والجامعات والمصارف والفنادق ومقدمي خدمات تعهيد عمليات مراكز الاتصال والعمليات الحكومية.