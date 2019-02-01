كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| روبوت يمكنه لعب لعبة JENGA الشهيرة

متابعة-سنيار: قام مهندسون أمريكيون ببناء ذراع آلية قادرة على لعب لعبة Jenga الشهيرة.

الآلة، التي طورها مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مجهزة بقبضة لينة، وكفة للمعصم مستعينة بالقوة وكاميرا خارجية، وهذا يمكّنها من رؤية البرج وتحريك الكثل، وتقوم الآلة بتعديلات دقيقة لتجنب إسقاط البرج وخسارة اللعبة.

يأخذ الكمبيوتر بعين الاعتبار المعلومات المرئية واللمسية عبر الكاميرات، ويقارن هذه القياسات بالتحركات التي قام بها الروبوت في السابق.

في الوقت الحقيقي، يتعلم الروبوت بعد ذلك ما إذا كان سيستمر في الدفع أو الانتقال إلى كتلة جديدة، من أجل منع سقوط البرج.

وقد تم نشر تفاصيل روبوت Jenga-playing في مجلة Science Robotics، ويقول البروفيسور ألبرتو رودريغيز، من قسم الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن الروبوت يوضح القدرة على التعلم بسرعة، ليس فقط من الإشارات البصرية، ولكن أيضًا من التفاعلات الجسدية اللمسية.

وأضاف البروفيسور رودريغيز: “على عكس المهام أو الألعاب المعرفية مثل الشطرنج، فإن لعب لعبة” جينجا “يتطلب أيضًا إتقان المهارات الفيزيائية مثل الاستقصاء والدفع والسحب والمحاذاة.

كما أن اللعبة تتطلب إدراكًا وتلاعبًا تفاعليين، حيث يتعين عليك الذهاب ولمس البرج لمعرفة كيفية تحريك الكتل ومتى، ومن الصعب للغاية محاكاة هذا، لذلك على الروبوت أن يتعلم في العالم الحقيقي، من خلال التفاعل مع برج جينجا الحقيقي.

وقد أجرى الفريق بعض التجارب غير الرسمية مع العديد من المتطوعين ووجد أن الفرق كان ضئيلاً.