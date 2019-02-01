كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| الروبوت صوفيا تحظى بأخت صغيرة “little sophia”

متابعة-سنيار: بعد الروبوت الشهير “صوفيا”، والتي حصلت على الجنسية السعودية، كشفت شركة هانسون للروبوتات عن little sophia، وهي روبوت بحجم 14 بوصة، مصممة لمساعدة الأطفال على التعلم.

صوفيا الصغيرة، تسير حرفيا على خطى أختها الأكبر سنا، حيث يمكنها أن تتحدث، وتغني وتلعب الألعاب، وتلقي النكات، ولكن هدفها الرئيسي هو تعليم الأطفال – وخاصة الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 7 و 13 عامًا، ومع برامج sophia في أكاديمية Hanson للذكاء الاصطناعي، فهي “رفيقة تعليمية فريدة قابلة للبرمجة للأطفال، تلهم الأطفال للتعلم من خلال تجربة الإنسان الآلي الآمنة والتفاعلية.”

من خلال إطلاقها على kickstarter، تأتي قليلا صوفيا مع منصة برمجيات “مفتوحة” (دعم كل من لغات البرمجة اللغوية و python) التي تجعل الرفيق الصغير قابلا للبرمجة فقط وفقا لبرامج الروبوت، كما تعمل تقنية Bluetooth و Wi-Fi المزودة بواجهة تفاعلية مع Raspberry Pi، “مما يسمح للأطفال بتعلم الإلكترونيات، ويساعدهم على أن يصبحوا أذكياء “.

عندما لا تدرس، فإنها قادرة على التعبير عن نفسها من خلال إظهار المشاعر المختلفة من خلال تعبيرات الوجه الشبيهة بالحياة ، بما في ذلك “سعيد” و “حزين” و “مفاجأة” و “عابث” و “مبهج”. يمكن أن يغنّي صوفيا قليلاً ، يقرأ النكات ، يحكي القصص ، يستجيب للأوامر الصوتية ، بل ويطرح الصور الشخصية عبر ميزة الواقع المعزز (AR). من خلال البرامج الذكية ، تتضاعف قليلا صوفيا كمساعد منزلي. مثل الأمازون اليكسا ولكن من خلال شخص صغير.

عندما لا تدرس، فإنها قادرة على التعبير عن نفسها من خلال إظهار مشاعر مختلفة من خلال تعبيرات الوجه الواقعية، بما في ذلك “السعادة”، “الحزن”، “المفاجأة”، “الغضب”، و”السعادة”، ويمكنها أن تغني، وأن تقرأ النكات، وتحكي القصص، وتجيب على الأوامر الصوتية، وتعمل صوفيا الصغيرة أيضًا كمساعدة منزلية.